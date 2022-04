Augsburg

vor 49 Min.

Bücher Pustet eröffnet Ende Mai am neuen Standort in der Annastraße

Bücher Pustet zieht um: Die neue Filiale in der Augsburger Annastraße 4 wird am 27. Mai eröffnen.

Plus Auch das Modehaus Laufsteg kommt bald in die Augsburger Fußgängerzone. Auf der gegenüberliegenden Seite in der Annastraße zieht der Outdoor-Laden Globetrotter ein.

Von Michael Hörmann

Bücher Pustet hat in Augsburg einen guten Namen. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Regensburg hat, ist seit dem Jahr 1988 in der Stadt präsent. Anfangs saß die Buchhandlung in der Grottenau, zehn Jahre später folgte der Umzug in die Karolinenstraße. Dieser Standort wird nun aufgegeben, am Freitag, 27. Mai, geht es stattdessen in der Annastraße los. In unmittelbarer Umgebung von Pustet gibt es zwei weitere Neuansiedlungen: Das Modehaus Laufsteg legt bald los, ebenso zieht der Outdoor-Laden Globetrotter in die Fußgängerzone.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen