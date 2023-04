Augsburg

Bühne frei für die Sommernächte 2023: Die Vorbereitungen laufen

Die große Bühne am Ulrichsplatz gehört wieder zum Programm des Augsburger Stadtfests. Allerdings gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen.

Plus Nach einer dreijährigen Pause wird bei den Sommernächten Ende Juni wieder groß in Augsburg gefeiert. Die Stadt schießt mehr Geld zu – und es gibt Neuerungen.

Von Michael Hörmann

Am Ostersonntag begann der Augsburger Frühjahrsplärrer, zwei Wochen lang dauert das Volksfest, zu dem nach Schätzungen von Schaustellern eine halbe Million Besucher erwartet werden. Die Menschen möchten nach den Einschränkungen durch Corona wieder feiern, sagt Schausteller-Chef Josef Diebold. Während der Plärrer bereits seit dem Vorjahr wieder in regulären Bahnen läuft, sieht es beim Augsburger Stadtfest anders aus. Die Sommernächte fielen drei Jahre lang aus, um die Austragung in diesem Jahr wurde lange gezittert. Erst im Februar gab die Stadt Augsburg ihr Okay, sie stellt auch mehr Geld als in der Vergangenheit zur Verfügung: Statt bislang 100.000 Euro sind es 200.000 Euro. Die Sommernächte geben sich aber nicht nur deshalb einen anderen Anstrich. Es gibt Neuerungen gegenüber 2019.

Sommernächte 2023: Es bleibt bei drei Veranstaltungstagen

Die Zahl von drei Veranstaltungstagen bleibt: Von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, wird an vielen Plätzen in der Innenstadt gefeiert. Allerdings ist der Termin ausnahmsweise um eine Woche nach hinten gerückt. Normalerweise werden die Sommernächte am letzten Juni-Wochenende ausgetragen. Dieser Termin war allerdings bereits vergeben, dann findet die Lange Kunstnacht statt. Bis tief in die Nacht haben an diesem Samstag Museen, Kirchen, Konzertsäle und Hinterhöfe geöffnet. Auch der Rathausplatz ist in das Programm mit eingebunden. Im Vorjahr kamen mehr als 3500 Gäste zu den 200 Veranstaltungen.

