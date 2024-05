Bündnis für Menschenwürde organisiert Demonstration für Vielfalt in Europa

Eine Demo für Vielfalt in Europa ist am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr am Augsburger Rathausplatz geplant. Es gibt eine Verbindung zur Europawahl zwei Tage später.

Augsburg zeigt Flagge gegen Rechts. Das ist seit vielen Jahren der Ansatz vom Bündnis für Menschenwürde. Im Februar gab es an einem Samstagnachmittag eine Demonstration mit nahezu 30.000 Teilnehmern. Später folgte eine weitere Protestkundgebung. 7500 Menschen kamen zu einem Lichtermeer. Nun steht die nächste Demonstration an. Sie findet am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr am Augsburger Rathausplatz statt.

55 Bilder Augsburg geht für die Demokratie auf die Straße Foto: Peter Fastl, Klaus Rainer Krieger

Das Motto lautet „Für ein Europa der Vielfalt“. Man möchte sich gemeinsam den rechtsextremen Kräften in Deutschland und Europa vehement entgegenstellen. "Wir verteidigen unsere demokratische Freiheit mit glasklarer Haltung. Unser Europa, unser Deutschland und unser Augsburg ist bunt und wir werden auch zukünftig alles dafür tun, dass das so bleibt", heißt es im Aufruf. Man hoffe auf eine rege Beteiligung. Der Termin liegt zwei Tage vor der Europawahl am 9. Juni. (möh)

Lesen Sie dazu auch