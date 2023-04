Bündnis zwischen Riegele und Krombacher: Das ist das neue Spezi

Demnächst wird ein "Krombacher Spezi" dem Cola-Mix von Paulaner bundesweit Konkurrenz machen. In Augsburg wird es aber nicht verkauft.

Beim Spezi-Bündnis zwischen der Augsburger Brauerei Riegele und Krombacher wird es jetzt ernst. Ab 8. Mai soll das neue "Krombacher Spezi" verkauft werden, das kündigte die Brauerei aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag an. Klar ist nun auch, wie das Design aussehen wird. Auf den Flaschen und Dosen sind das Krombacher und das Spezi-Logo zu sehen - umgeben von Orange- und Grüntönen. In Augsburg wird es das neue Spezi aber erst einmal nicht im Handel geben.

Das neue Spezi ist auch eine Kampfansage an die Münchner Paulaner Brauerei, die mit ihrem Spezi in den vergangenen Jahren extrem erfolgreich ist. Bei Riegele in Augsburg, wo der Markenname erfunden wurde, ist man darüber nicht glücklich. Derzeit läuft ein Rechtsstreit um eine Vereinbarung aus den 1970er-Jahren, in der Paulaner für die Nutzung des Namens einmalig 10.000 Euro bezahlt hatte. Das Bündnis mit Krombacher ist für Riegele deshalb wichtig, weil Krombacher über ein starkes, bundesweites Vertriebsnetz verfügt.

Demnächst läuft eine Werbekampagne für das Krombacher Spezi an

Das Krombacher Spezi basiert laut Brauerei "auf der Original Spezi-Rezeptur von 1956" - soll aber "besonders prickelnd und fruchtig lecker" sein. Krombacher will das Spezi speziell bei jungen Leuten demnächst auch intensiv bewerben. In Bayern allerdings wird es in Handel und Supermärkten erst mal nicht auftauchen. Krombacher Spezi und das "Original Spezi" werden sich hier keine Konkurrenz machen. Man konzentriere sich auf die Kernabsatzgebiete, heißt es von Krombacher. Diese liegen vor allem in West-, Nord- und Ostdeutschland. Wer es in Augsburg probieren will, muss es bestellen.

