Bürger alarmiert: Der Wertachkanal führt kein Wasser mehr

Ein privater Kraftwerksbetreiber in Göggingen führt Wartungsarbeiten durch. Auch in anderen Stadtkanälen und Bächen herrscht derzeit "Ebbe".

Was ist da passiert? Ein Blick in den Wertachkanal lässt bei aufmerksamen Bürgern gerade die Alarmglocken schrillen. Beim Ackermann-Wehr in Göggingen ist kein Wasser mehr im Fabrikkanal. Leser unserer Zeitung befürchten, es könne sich um einen schwerwiegenden Defekt im Schlauchwehr handeln. Bei der Stadt bestätigt man auf Anfrage, dass ein "relativ kurzes Teilstück" des Wasserlaufs derzeit trocken ist. Das habe mit Wartungsarbeiten eines privaten Kraftwerkbetreibers zu tun, die während der städtischen Bachablässe laufen.

Markus Haller vom Tiefbauamt sagt, der Wertachkanal liege derzeit auf einer Strecke von rund 600 Metern trocken, etwa auf der Höhe des Gögginger Luftbades. Die Firma Winter sei dort Kraftwerksbetreiber und führe Wartungsarbeiten durch. Es handele sich um eine private Baumaßnahme, die während der regulären städtischen Bachablässe stattfinde. Rechtzeitig vorher sei in Zusammenarbeit mit dem Lechfischereiverein der betroffene Abschnitt abgefischt worden. Ab der Einmündung der Singold in den Kanal sei dann wieder Restwasser vorhanden - so wie aktuell in anderen städtischen Bächen und Kanälen.

Hier sind die Frühjahrsablässe der Stadt

Seit Samstag finden die jährlichen Frühjahrsablässe statt. In dieser Zeit sollen vor allem notwendige Baumaßnahmen und Unterhaltsarbeiten an Bächen und Kanälen laufen, wie die Stadt mitteilt. Um einen "gefahrlosen Wasserabfluss" sicherzustellen, werden die Wasserläufe von Müll und Gegenständen geräumt, die sich dort angesammelt haben.

Auf der Wertachseite enden die Ablässe am Samstagmorgen, 29. April. Betroffen sind dort Fabrikkanal, Wertachkanal, Holzbach, Senkelbach, Mühlbach und Hettenbach. Auf der Lechseite geht es weiter. Dort werden der Kaufbach ab Schäfflerbachschleuse und dadurch betroffene Gewässerabschnitte am Dienstag, 9. Mai, von 7.30 bis etwa 16 Uhr abgelassen. Die Olympia-Kanustrecke sei in dieser Zeit nicht in Betrieb, so die Stadt. Neubach und Hauptstadtbach werden reduziert Wasser führen. Auch die Jugend-Kanustrecke und TW 24 seien betroffen.

Stadt: Kraftwerksbetreiber müssen Vorschriften einhalten

Der Kaufbach führt dann ab der Friedberger Straße die Wassermenge des Wolfsbachs von etwa einem Kubikmeter pro Sekunde. Im weiteren Verlauf teilen sich Schwallech, Sparrenlech, Mittlerer und Hinterer Lech die Wassermenge des Wolfbachs. Aus Gründen des Natur- und Tierschutzes wird in allen abgelassenen Bächen Restwasser belassen. Die Menge des Restwassers richtet sich nach Angaben der Stadt nach den "jeweiligen örtlichen Gegebenheiten", auch die Witterung spiele eine Rolle. Mit Blick auf den Naturschutz wird das Wasser in den Bächen und Kanälen auch zeitlich gestaffelt abgelassen und wieder eingeführt.

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass Kraftwerksbetreiber Arbeiten zum Unterhalt in und am Gewässer - etwa an Uferwänden oder beim Rückschnitt von Bewuchs - nur nach geltenden Vorschriften durchführen dürfen. Erst vor wenigen Wochen hatte es heftige Proteste von Kleingärtnern gegeben, als ein Kraftwerksbetreiber in einem geschützten Biotop am Senkelbach massiv abgeholzt hatte. Betroffen waren das östliche Ufer des Kanals entlang der Kleingartenanlage Riedinger Park sowie ein angrenzendes Wäldchen. Betreiber Franz Winter hatte damals mit notwendigen Arbeiten zum Gewässerunterhalt argumentiert.

Surfwelle am Senkelbach kommt

Der städtische Bachablass wird diesmal auch noch für ein neues Freizeit-Projekt genutzt: Der Verein Surfwelle will am Senkelbach eine Surfanlage installieren. Herzstück der Anlage ist eine Konstruktion unter Wasser. Sie erzeugt die Surfwelle.