Bürger können bald digital über die Stadt Augsburg fliegen

Das städtische Geodatenamt hat ein 3D-Modell von Augsburg ins Internet gestellt. Für was es genutzt werden soll.

Die Stadt Augsburg will ab 6. Mai ein digitales dreidimensionales Stadtmodell auf ihrer Homepage veröffentlichen. In der elektronischen Anwendung sind Geländemodellierung und alle Augsburger Gebäude eingearbeitet. Auch das sogenannte Baumkataster, die im Aufbau befindliche Katalogisierung aller Stadtbäume, ist in das Modell integriert.

Das Stadtmodell soll bei politischen Entscheidungen Rahmenbedingungen wie Kaltluftschneisen oder Hochwassergefahren veranschaulichen, so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Perspektivisch ist auch vorgesehen, bei Bauvorhaben verschiedene Varianten ins digitale Stadtmodell einzufügen, um das tatsächliche Erscheinungsbild zu veranschaulichen. Das Stadtmodell soll auch in Beteiligungsprozessen für die Bürgerschaft zum Einsatz kommen.

Abrufbar ist das Stadtmodell in einigen Tagen auf dem Geoportal der Stadt Augsburg, erreichbar über den Menüpunkt oben links auf der Startseite augsburg.de). (skro)