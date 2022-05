Bürger sollen Kultur und Sport mit #augsburgbewegt neuen Schwung verleihen

Die Stadt will Augsburgs Kultur- und Sportszene neues Leben einhauchen. Gelingen soll dies mithilfe der Augsburger. So können sie mitreden.

Ein bisschen komme er sich vor wie in einem der Katastrophenfilme von Roland Emmerich, sagt Jürgen Enninger. "Nur ohne Fernbedienung." Was der Augsburger Sport- und Kulturreferent meint, sind die großen Krisen, die sich auch in Augsburg bemerkbar machen. Corona natürlich, zuletzt aber auch der Krieg in der Ukraine. Dieser bedeute für Augsburg einen "Schnitt", so Enninger. Umso wichtiger sei es nun, Sport und Kultur - und damit laut Enninger dem "Kit der Gesellschaft" - wieder neues Leben einzuhauchen. Gelingen soll dies auch mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Hier kommt das Projekt #augsburgbewegt ins Spiel. Es läuft schon seit vergangenem Jahr (etwa mit dem "Gaswerksommer" oder Events auf der Freilichtbühne). Nun steht der Dialog mit den Bürgern und Bürgerinnen im Mittelpunkt. Enninger betont, er freue sich besonders auf die "persönlichen Begegnungen mit den Bürgern". Er ist erst seit Oktober 2021 im Amt und hatte deshalb bisher nur wenige Gelegenheiten, in unmittelbaren Kontakt mit der Bürgerschaft zu treten. Das soll nun nachgeholt werden, beginnend mit der Region Mitte. Sie umfasst neben der Jakobervorstadt auch das Georgs-, Kreuz-, Stadtjäger-, Rosenau-, Thelott-, Bismarck-, Antons-, Schäfferbach- und Wolframviertel.

Kampagne #augsburgbewegt soll Kultur und Sport wiederbeleben

Auftakt für die Dialog-Phase im Bereich Sport ist am Mittwoch, 18. Mai, im Fuggerei NEXT500 Pavillon auf dem Rathausplatz. Von 18 bis 21 Uhr können sich die Augsburgerinnen und Augsburger untereinander, aber auch mit Enninger über Sportthemen im eigenen Stadtviertel austauschen. Es gehe darum, so der Referent, "leise Stimmen laut zu machen" und unter anderem in kleinen Workshop-Gruppen Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Diese werden anschließend in größerer Runde vorgestellt. Zudem stellen verschiedene Akteurinnen und Akteure, darunter etwa AEV-Präsident Wolfgang Renner, auf einem Podium Good-Practice-Beispiele der jeweiligen Stadtteile vor. Eine Anmeldung zu den Sportgesprächen ist möglich unter: www.augsburg.de/augsburgbewegt-es-lebe-der-sport/mach-mit.

Für den darauffolgenden Tag, den 19. Mai, ist am selben Ort von 18 bis 21 Uhr die Auftaktveranstaltung zum Thema Kultur geplant. Auch hier sollen sämtliche Kultur-Themen zur Debatte stehen, auch hier werden Good-Practice-Beispiele vorgestellt und Lösungsvorschläge in Workshops erarbeitet. Die Anmeldung zu den Kulturgesprächen läuft vorab über folgende Seite: www.augsburg.de/augsburgbewegt-lang-lebe-kultur/mach-mit.

Sport- und Kulturreferent Enninger will Stadt-Austausch mit Bürgern

Insgesamt finden im Zeitraum von Mai 2022 bis Februar 2023 jeweils fünf Kulturgespräche und fünf Sportgespräche statt - alle in fünf verschiedenen Stadtregionen. Im Anschluss soll ein festes Gremium entstehen, mit dessen Hilfe ein dauerhafter Austausch zwischen Bürgern und dem Sport- und Kulturreferat ermöglicht werden soll.