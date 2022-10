Augsburg

Bürgerbegehren fordert Erdgas-Ausstieg bei der Fernwärme

Plus Aktuell wird etwa die Hälfte der Energie des Fernwärmenetzes durch Gas erzeugt. Die Initiatoren des Begehrens wollen den Anteil bis 2035 auf null absenken.

Von Stefan Krog

In Augsburg geht jetzt ein neues Bürgerbegehren an den Start, das erreichen möchte, dass die Erdgas-Verfeuerung für das Augsburger Fernwärmenetz bis 2035 stufenweise eingestellt wird. Gleichzeitig soll das Bürgerbegehren die Stadtwerke verpflichten, die wegfallende Leistung durch Wärme aus regenerativen Energien zu ersetzen. Aktuell wird etwa die Hälfte der Wärme für das Fernwärmenetz mit Erdgas erzeugt, der Rest kommt aus dem Hackschnitzelheizwerk in Lechhausen und aus der Abwärme der Abfallverbrennung. Ab Samstag wollen die Initiatorinnen und Initiatoren mit der Sammlung von Unterschriften beginnen.

