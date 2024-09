Bürgerdiskussion ums Spickelbad schlägt Wellen

Die Augsburger Bäder sind allesamt in keinem guten Zustand. Im Spickelbad ist die Mängelliste so lang, dass eine Sanierung um nur 1,5 Prozent billiger wäre als ein Neubau. Der Stadtrat hat sich daher im vergangenen Jahr dazu entschieden, abzureißen und neu zu bauen. Bis 2030 soll der Ersatzneubau stehen, rund 42 Millionen Euro (inklusive Baupreissteigerungen) sind eingeplant. Nun hat die Stadt Vereine, Schulen, sowie Augsburgerinnen und Augsburger eingeladen, sich an der Gestaltung des neuen Spickelbads zu beteiligen. Im Zeughaus konnten sie am Freitagabend ihre Wünsche und Ideen einbringen. Um einen Punkt entspann sich eine hitzige Debatte.

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Stadt gefolgt, ihre Wünsche und Ideen für den Spickelbad-Neubau einzubringen. Tags zuvor nutzten Vertreter von Schulen und Vereinen diese Gelegenheit. Die Anregungen sollen in den Generalplanerwettbewerb einfließen, der voraussichtlich Anfang 2025 EU-weit ausgeschrieben wird. „Im Idealfall findet später jeder der heute Anwesenden am Ende mindestens einen seiner Wünsche wieder“, beschreibt Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) das Ziel der Bürgerbeteiligung.

Sportreferent wird bei Veranstaltung zum Spickelbad heftig kritisiert

Der Sportreferent und einige seiner Mitarbeiter gerieten allerdings zu Beginn der Veranstaltung mächtig unter Beschuss. Einzelne Teilnehmende brachten noch einmal lautstark die Diskussion um den Bau eines bislang in Augsburg fehlenden 50-Meter-Beckens ins Rollen. Enninger hatte einem solchen schon vor dem Stadtratsabschluss eine Absage erteilt. Es hätte die Kosten auf gut 100 Millionen anwachsen lassen, was mit Blick auf den städtischen Haushalt nicht zu stemmen gewesen wäre, so Enninger erneut. Stattdessen habe man sich für einen Ersatzneubau entschieden, der in seiner Größe in etwa dem alten Spickelbad entsprechen wird.

Die Kritiker dieser Entscheidung ließen bei der Beteiligungsveranstaltung diese Argumente nicht gelten. Teils gingen sie Ennninger lautstark an und beklagten, übergangen zu werden. Anderen dauert der Prozess um den Neubau zu lang: „Hören Sie auf zu quatschen, kürzen Sie das ganze Geplane ab und fangen Sie endlich an zu bauen“, schrie ein Mann durch den Raum. Nicht bei allen Teilnehmenden stieß dieses Verhalten auf Zuspruch. „Freuen wir uns doch einfach, dass es einen Neubau geben wird und nutzen nun die Gelegenheit, uns einzubringen, um das Beste daraus zu machen“, versuchte ein junger Mann zu schlichten. Manche der Teilnehmenden verließen am Ende der Debatte den Saal.

Bürger erhoffen sich durch Neubau des Spickelbads mehr Wasserfläche

Der Austausch danach, der in kleinen Gruppen stattfand, verlief weitestgehend sachlich. Einig waren sich die Beteiligten, dass es das Ziel sein müsse, so viel Wasserfläche wie möglich zu schaffen. Weil das Angebot in Augsburg derzeit mehr als an seine Grenzen komme, müsse mit einem Neubau des Spickelbads versucht werden, durch geschickte Planung auch ohne 50-Meter-Bahn das Optimale herauszuholen. Seitens der Vereine hieß es bereits zuvor, es brauche Platz für alle Schwimm- und Wassersportdisziplinen, den Rettungs- und den Tauchsport. Dazu wünschen sich die Augsburger ein Lehrschwimmbecken sowie ein (Klein)Kinderbecken, womöglich mit Rutsche. Es soll mehr Sitzmöglichkeiten für eine Verschnaufpause geben, eine Gastronomie, die möglicherweise auch von Nichtbadegästen genutzt werden kann, und das im Altbau befindliche Mosaik soll zwingend in den Neubau überführt werden.

Auch längere Öffnungszeiten für Feierabendschwimmer wurden gefordert. Ebenso wie rutschfeste Fliesen, Barrierefreiheit und ein modernes Energiekonzept, das bei Neubauten aber ohnehin obligatorisch ist. Wie schwierig es werden wird, allen Vorstellungen gerecht zu werden, zeigte der Punkt „Sauna“. Von „absolut nicht nötig“, bis zur Vorstellung, dass ein modernes Bad zwingend eine solche brauche, war alles dabei.

Übergangszeitraum wird zur Herausforderung

Diskutiert wurde zudem, wie die Zeit überbrückt werden kann, in der das Spickelbad aufgrund der Baumaßnahmen nicht zur Verfügung steht. Die weiteren Kapazitäten in der Stadt seien knapp, Freizeitschwimmer könnten hinten runterfallen, äußerte ein Teilnehmer Bedenken. Zumal auch die anderen Bäder marode seien und bis 2030 erst einmal durchhalten müssten. Seitens der Stadt wurde zugesagt, die Kapazitäten in allen verbleibenden Bädern maximal auszunutzen. Anfang 2025 soll der Generalplanerwettbewerb fürs Spickelbad ausgeschrieben werden, Ende 2025 wird das Jury-Ergebnis erwartet, 2027 soll mit dem Neubau begonnen werden, der 2030 fertig gestellt sein soll.