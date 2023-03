Bürgerhaus Pfersee: Bald kann der neue Anbau bezogen werden

Noch arbeiten Handwerker an dem Gebäude. Doch im Sommer soll es fertig sein. Dann wird das 30 Jahre alte Bestandsgebäude in Angriff genommen.

Noch sind die Arbeiten in vollem Gange, doch der Erweiterungsbau des Bürgerhaus Pfersee nimmt Gestalt an. Im September soll der Anbau für Gruppen und Veranstaltungen geöffnet werden. Danach steht die Ertüchtigung des 30 Jahre alten Bestandsgebäudes an. Bis das Bürgerhaus im Ganzen wieder zur Verfügung steht, wird es wohl Anfang kommenden Jahres werden, sagt Margot Kloos vom Bürgerhaus. "Dann wird es auch eine schöne Eröffnungsfeier geben", verspricht sie.

Bürgerhaus Pfersee Neubau In Pfersee entsteht gerade der neue Erweiterungsbau des Bürgerhauses. Foto: Fridtjof Atterdal

"Trotz der Baustelle haben wir gerade so viele Gruppen und Veranstaltungen wie lange nicht mehr", freut sich Kloos. Offenbar haben die Menschen nach Corona Lust, wieder gemeinsam etwas zu tun, vermutet sie. Das neue Programm von März bis September, das dieser Tage erscheint, ist jedenfalls voll mit Kursen, Musik und anderen Aktivitäten.

Noch ist es im Haus eng und oft etwas laut

Gerade sei die räumliche Situation noch etwas beengt und auch die lauten Bauarbeiten störten. "Aber die Menschen haben sich davon nicht abhalten lassen", berichtet sie. Man freue sich schon darauf, den neuen Anbau beziehen zu können. Dort warten dann drei neue Räume und zwei Büros. Aber die wichtigste Neuerung sei der Aufzug in der Mitte zwischen Altbau und dem neuen Gebäude, so Kloos. Denn damit werde das Haus endlich barrierefrei, was einen großen Vorteil für viele der Aktivitäten bedeute. Eigentlich verdanke man dem neuen Aufzug den Neubau - denn das eine sei ohne das andere nicht planbar gewesen.

Der neue Aufzug ist ein zentrales Element im Umbau de Bürgerhauses. Foto: Fridtjof Atterdal

Obwohl der Anbau auf dem Plan des Architekten größer aussieht als das alte Gebäude, wird für das Bürgerhaus am Ende nicht viel mehr Platz zur Verfügung stehen. Denn das Haus bekommt neue "Bewohner". Das ist zum einen mal der Familienstützpunkt, der ab dem kommenden Jahr im Bürgerhaus integriert ist. Und das ist eine Großtagespflege für zehn Kinder, die im ehemaligen großen Saal des Hauses unterkommen wird. "Der Saal wird komplett umgebaut, dafür haben wir im Neubau einen schönen Saal bekommen, der sogar noch ein ganzes Stück größer ist, als der alte", freut sich Kloos. Vor den Saal kommt eine großzügige Terrasse, die sich zum Schlössle-Park hin öffnet. Die Bürgerhausmitarbeiterin hofft, dass der Park künftig durch das Bürgerhaus noch mehr mit Leben erfüllt werden kann. "Bisher war es nicht möglich, Strom und Wasser zum Park zu verlegen, das ist mit dem Neubau jetzt möglich", berichtet sie. Sie hofft auf mehr Leben in dem kleinen Park.

Der neue große Saal im Erweiterungsbau. Foto: Fridtjof Atterdal

Der Neubau sieht modern aus, mit vielen großen Fenstern und Holzelementen. Gerade werden auf beiden Etagen Böden verlegt, doch man kann bereits erahnen, wie alles einmal aussehen wird. Der Anbau war lange Zeit umstritten. Durch die Aufnahme in das staatliche Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier" waren hohe Zuschüsse (rund 2,5 Millionen bei Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro) angekündigt. Doch der notwendige Eingriff ins Grün rief in Pfersee und in den zuständigen Gremien des Stadtrates auch Kritiker auf den Plan. "Ich hoffe sehr, dass der Gewinn für den Stadtteil künftig so groß ist, dass der Eingriff ins Grün für alle gerechtfertigt erscheint", sagt Margot Kloos.

Für alle die neugierig darauf sind, was dort an der Stadtberger Straße 17 entsteht, soll es am 12. Mai eine Informationsveranstaltung geben, auf der die Besucherinnen und Besucher auch schon den Erweiterungsbau ansehen können. Die richtige Einweihungsfeier fürs ganze Haus ist für das Frühjahr 2024 geplant.