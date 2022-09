Die Bürgerliche Mitte im Stadtrat hält die LED-Tafeln des Augsburger Parkleitsystems für zu unübersichtlich. Um Strom zu sparen, könne man sie auch ausschalten.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte fordert die Abschaltung des Augsburger Parkleitsystems, um Energie zu sparen. Das vor einem Jahr in Betrieb gegangene Leitsystem aus LED-Tafeln sei für Autofahrer und Autofahrerinnen wenig hilfreich. "Die dichte Kombination aus Buchstaben, Zahlen, Symbolen, Standorten und Farben ist verwirrend, überfordert und sorgt in keiner Weise für Orientierung", so Stadtrat Peter Hummel. Man wolle nun von der Stadt wissen, inwiefern sich die Nutzung der Parkhäuser durch das System geändert hat und ob der Parkplatzsuchverkehr gesunken ist. "Ich kenne ehrlich gesagt niemand, der durch diese Tafeln unkompliziert und direkt zu einem freien Parkplatz in einem Parkhaus gelotst wurde", so Hummel.

Ergänzend wolle man auch wissen, wie viel Strom die Leuchttafeln benötigen. Wenn die Stadt in Schwimmbädern die Wassertemperatur reduziere und Büros weniger heize, dann solle man prüfen, die Leuchttafeln zumindest nachts abzuschalten. In anderen Städten werde das bereits diskutiert, nachdem die Systeme pro Jahr teils so viel Strom wie bis zu 50 Haushalte verbrauchten. (skro)

