Bürgerliche Mitte macht Druck bei Süchtigen-Unterstand in Oberhausen

Stadtrat Wengenmeir beklagt eine Untätigkeit der Stadt bei dem provisorischen Konstrukt auf dem Helmut-Haller-Platz. Umweltreferent Erben verspricht Abhilfe.

Die Stadt hat ihre Pläne, den Süchtigen-Unterstand am Helmut-Haller-Platz umzubauen, bekräftigt, nachdem die Bürgerliche Mitte zuletzt im Stadtrat über Untätigkeit klagte. Wie berichtet hatte das Umweltreferat schon in der Januar-Sitzung Verbesserungen angekündigt. "Aber der Zustand ist genauso unsäglich, wie er war", so Bürgerliche-Mitte-Stadtrat Hans Wengenmeir. Die Stadt gewinne so auch kein Vertrauen in der Oberhauser Bevölkerung, was im Hinblick auf die Diskussion über den Süchtigentreff in St. Johannes ein Problem sei.

Auftrag für Süchtigen-Unterstand am Helmut-Haller-Platz ist vergeben

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) entgegnete, dass ein Auftrag an die Firma bereits erteilt sei. "Es ist kein guter Zustand, aber es gab andererseits auch keine massiven Klagen", so Erben. Das Thema Unterstand sei nicht gut gelaufen, man solle es aber auch nicht überhöhen.

Wie berichtet hatte die Stadt den Unterstand im hinteren Bereich des Haller-Platzes errichtet, um bei Regen die Situation an der Straßenbahnhaltestelle zu entzerren. Die Stadt setzt zunächst auf eine provisorische Lösung aus Baugerüst-Modulen, da sie die Szene mittelfristig vom Haller-Platz wegverlagern möchte. (skro)

