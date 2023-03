Bürgerliche Mitte sieht Perspektive für Bahnhof-Fahrradparkhaus

Die Oppositionsfraktion fordert, dass die Stadt eine Förderung durch den Bund prüft. Ansonsten passiere dort auf lange Sicht nichts.

Die Bürgerliche Mitte fordert von der Stadt eine Prüfung, ob das geplante Fahrradparkhaus am Westeingang des Bahnhoftunnels über ein Bundes-Förderprogramm finanziert werden könnte. Die Stadt hatte den Bau des Gebäudes mit 900 Abstellplätzen zuletzt aus Geldmangel auf die lange Bank geschoben. Die Oppositionsfraktion geht davon aus, dass das 16-Millionen-Projekt mit dem Bundesprogramm "Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen" stemmbar wäre. Demnach würde der Bund drei Viertel der Kosten übernehmen, vom Freistaat könnte auch noch Geld kommen, so Lars Vollmar (FDP). "Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt nicht Mittel im Haushalt umschichten, um den relativ kleinen Eigenanteil zusammen zu bekommen“, so Vollmar.

Die Stadt plant, als Interimslösung 400 Stellplätze ebenerdig auf dem Areal des westlichen Bahnhofvorplatzes zu errichten. Dafür wären 600.000 Euro fällig. Dieses Geld, so die Bürgerliche Mitte, solle als Eigenanteil genutzt werden. (skro)