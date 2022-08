Bürgerliche Mitte will ein Durchfahrtsverbot fürs Beethovenviertel

Durch den Radweg-Test an der Kaiserhofkreuzung fürchten Anwohner mehr Schleichverkehr. Eine Stadtratsfraktion fordert nun ein Durchfahrtsverbot.

Die Stadtratsfraktion der Bürgerlichen Mitte fordert im Vorfeld des Radweg-Versuchs in der Hermanstraße kurz vor der Kaiserhofkreuzung eine Sperrung des Beethovenviertels für den Durchgangsverkehr. Bislang gilt diese abschnittsweise nur in den Nachtstunden. Wie berichtet fürchten Anwohner und Anwohnerinnen aus dem Beethovenviertel mehr Schleichverkehr. Hintergrund: Aufgrund der Radspur fallen eine Autospur und die Möglichkeit zum Rechtsabbiegen am Königsplatz weg. Die Umleitung über Ladehof- und Halderstraße in die Schießgrabenstraße ist aber deutlich länger. Die Furcht ist, dass der Autoverkehr den direkten Weg durchs Beethovenviertel nimmt.

"Dieser Schleichverkehr muss durch entsprechende Maßnahmen unterbunden werden", so die Fraktionsvorsitzende Beate Schabert-Zeidler. "Wie bereits in der Hermanstraße ist es wichtig, bei den Entscheidungen nicht nur Lösungen für die Radler, sondern auch für die direkt betroffenen Anlieger zu finden." Die Sperrung für den Durchgangsverkehr solle auch entsprechend kontrolliert werden.

Der Beginn des dreimonatigen Verkehrsversuchs soll noch in den Sommerferien starten. Ein genaues Datum stand zuletzt aber noch nicht fest. (skro)