Bürgerliche Mitte will Klarheit zum Osterplärrer 2022

Die Fraktion Bürgerliche Mitte fordert von der Stadt, mit den Schaustellern und Bierzeltbetreibern ins Gespräch zu kommen, was einen möglichen Osterplärrer betrifft. Es sei klar, dass die Stadt an Regelungen des Freistaats gebunden sei, dennoch solle das Wirtschaftsreferat jetzt schon mögliche Szenarien durchspielen, um schnell handlungsfähig zu sein. Unter anderem müsse auch ausgelotet werden, ab welcher Anzahl möglicher Gäste ein Bierzeltbetrieb für die Betreiber wirtschaftlich sei, um abschätzen zu können, ob es einen Plärrer mit Festzelten geben kann, so Stadtrat Hans Wengenmeir. Nötig sei auch eine Klärung der Frage, ob das Testzentrum vor Ort bleiben könne. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte zuletzt im Stadtrat berichtet, dass man noch im Gespräch mit dem Freistaat sei, was überhaupt möglich sein könnte.

Findet der Augsburger Plärrer 2022 statt?

Unabhängig davon will die Stadt dem Stadtrat im Februar wohl ein Paket vorlegen, in dem geregelt sein soll, was im kommenden Sommer an Gastronomie, Kultur und Sport möglich sein soll. Im vergangenen Jahr wurden etwa Sonderflächen für Freiluftgastronomie erlaubt. Die Sommernächte als Stadtfest sind aber mangels Planungssicherheit abgesagt. (skro)