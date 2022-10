Bürgerliche Mitte will Medizin-Gutachten zur Albert-Einstein-Mittelschule

Angesichts der baulichen Mängel und der Schimmelproblematik seien die Arbeitsbedingungen an der Augsburger Mittelschule "grenzwertig", so die Oppositionsfraktion.

Angesichts der Schimmelproblematik an der Albert-Einstein-Schule in Haunstetten fordert die Fraktion Bürgerliche Mitte ein arbeitsmedizinisches Gutachten. "Wir erwarten von diesem Gutachten wichtige Hinweise, ob und wenn ja, wie lange der Gesundheitsschutz für das Lehrerkollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen Beschäftigten noch gewährleistet ist", so Stadtrat Hans Wengenmeir. Die Arbeitsbedingungen an der Schule seien "grenzwertig".

Schimmel an der Augsburger Albert-Einstein-Mittelschule

Wie berichtet, will die Stadt untersuchen, ob eine Sanierung oder ein Neubau der bessere Weg ist, weil am Gebäude einiges im Argen liegt. Vor zwei Jahren gab es eine Schimmelsanierung, der Keller des Gebäudes ist vom Rest baulich abgetrennt. Allerdings dringt nach wie vor Grundwasser ins Untergeschoss ein. Das Wasser wird zwar abgepumpt, neuer Schimmel ist aber absehbar. Verschärft, so Wengenmeir, werde die Situation dadurch, dass ein Großteil der Fenster an der Schule nicht mehr zu öffnen ist. (skro)