Bürgerliches Bündnis baut auf Unzufriedenheit mit Schwarz-Grün in Augsburg

Freie Wähler, Pro Augsburg und die FDP haben am Montag Einzelheiten zu ihrem gemeinsamen Wahlkampf bekannt gegeben. Demnach wollen die drei Gruppierungen mit liberaler bis konservativer Ausrichtung bei der Kommunalwahl 2026 in Augsburg einen gemeinsamen Oberbürgermeisterkandidaten aufstellen. Ein Name soll nach den Sommerferien präsentiert werden. Noch laufe der Auswahlprozess. Das bürgerliche Bündnis mit dem Namen „mitte.augsburg“ setzt unter anderem darauf, in der CSU-Wählerschaft Stimmen zu holen. „Sechs Jahre Schwarz-Grün waren mehr oder weniger vergeudet, weil zwei Partner zusammenarbeiten, die nicht kompatibel sind und nicht klarkommen“, so FDP-Co-Vorsitzender Ralf Neugschwender. Die Bürger seien entsprechend unzufrieden. Man erhoffe sich, zweistärkste Kraft zu werden. „Wir wollen in Regierungsverantwortung kommen“, so FW-Vorsitzender Dieter Kleber.

„Wir stellen fest, dass es in der Stadt eine große Unzufriedenheit gibt“

In dem mehrparteilichen Bündnis, das es in solcher Form in Augsburg in den vergangenen Wahlkämpfen nicht gab, wollen die drei Gruppierungen ihre Kräfte bündeln. Aktuell sind sie mit fünf Ratsmitgliedern - Hans Wegenmeir, Regina Stuber-Schneider, Peter Hummel (FW), Lars Vollmar (FDP) und Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) - im Stadtrat vertreten und bilden die „Fraktion Bürgerliche Mitte“, wobei Hummel und die Fraktion vor zwei Jahren getrennte Wege gingen. Das Selbstbewusstsein, aus dieser Position heraus zweitstärkste Kraft im 60-köpfigen Stadtrat werden zu wollen, zieht das Bündnis auch aus dem aus seiner Sicht schlechten Agieren der Koalition. „Wir stellen fest, dass in der Stadt eine große Unzufriedenheit gibt“, so Kleber. „Wenn man mit Bürgern spricht, hört man oft, dass die Oberbürgermeisterin als grün wahrgenommen wird“, so FDP-Mann Neugschwender. „Es kann nicht so weitergehen, dass ein Pilotversuch an den anderen gereiht wird, aber tatsächlich nichts passiert. Wir wollen ein Angebot aus der Mitte machen - dort sind wir in den vergangenen fünf Jahren geblieben, während die CSU nach links gegangen ist“, so Neugschwender.

Zur Person des OB-Kandidaten schweigen sich die drei Partner noch aus. Man wolle jemanden, der politische Erfahrung hat, so FDP-Co-Chefin Julia Funke-Kaiser. Das Anforderungsprofil habe man in den vergangenen Wochen geschärft. Laut dem Bündnis gibt es noch keine konkrete Persönlichkeit. Man wolle jemanden, der gut vernetzt, wirtschaftsfreundlich, bürgernah, bildungs- und leistungsorientiert sei. Ende September soll ein Kandidat oder eine Kandidatin präsentiert werden.

Freie Wähler werden eigene Liste präsentieren

FDP und Pro Augsburg hatten bereits am Freitag angekündigt, mit einer gemeinsamen Stadtratsliste in den Wahlkampf zu ziehen, die auch im Herbst aufgestellt wird. Die Freien Wähler werden - ungeachtet des Dreier-Bündnisses - ihre eigene Liste präsentieren. Man gehe davon aus, mit zwei Listen „mehr PS auf die Straße zu bringen“ und - das gelte für alle Partner - mehr passende Kandidaten präsentieren zu können, so Johannes Warbeck, Vorsitzender von Pro Augsburg. Teils hätten alle drei Gruppierungen ein Stück weit über ihren Schatten springen müssen, am Ende gehe man aber davon aus, gemeinsam stärker zu sein, so Warbeck.

Pro Augsburg stellte in der Vergangenheit mal den Bürgermeister

Eine Rolle könnte dabei freilich auch spielen, dass das Gedränge um die vorderen Plätze auf einer gemeinsamen Liste von drei Gruppierungen nur noch schwierig beherrschbar wäre. FDP und Pro Augsburg waren in Augsburg in der Vergangenheit bereits in der Regierungsverantwortung. Pro Augsburg stellte zwischen 2008 und 2014 in der ersten Amtszeit von OB Kurt Gribl (CSU) mit Peter Grab den Bürgermeister und fungierte damals als „Königsmacher“, nachdem die Wählervereinigung knapp zehn Prozent Stimmanteil aus dem Stand schaffte. Seitdem verlor Pro Augsburg an Einfluss. Die FDP saß zuletzt vor über 20 Jahren auf der Regierungsbank in Augsburg, Stadträte von FDP und Freien Wählern stützten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder unterschiedliche Stadtregierungen.

Gerüchtehalber gab es auch Gespräche mit anderen potenziellen Partnern

Dass ein Bündnis abseits des aktuellen Koalitionslagers zustande kommen könnte, zeichnet sich bereits seit Monaten ab, wobei das nie über Gerüchte hinausging. Gerüchtehalber gab es Gespräche auch zwischen, SPD, dem jetzt vorgestellten Bündnis und kleineren Gruppierungen zur Frage, ob man mit einem gemeinsamen Wahlkampf nicht bessere Chancen hätte, Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) aus dem Sattel zu heben. Allerdings scheinen hier die inhaltlichen Schnittmengen nicht immer passend gewesen zu sein, auch wenn die SPD sich seit einem Jahr als etwas konservatives Gegengewicht zu Schwarz-Grün zu präsentieren versucht, nachdem sich die Koalition ständig Kompromisse eingehen muss. Wie berichtet präsentierte die SPD vor einigen Wochen dann Fraktionschef Florian Freund als ihren OB-Kandidaten.