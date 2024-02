Bürgermeister aus Bourges besucht Siebtklässler im Holbein-Gymnasium

Wie Yann Galut in einem Augsburger Gymnasium eine Schulstunde erlebte und am Ende die Schülerinnen und Schüler ins Rathaus einlädt.

Das gibt es auch nicht alle Tage: einen Bürgermeister zum Anfassen und dann noch aus Frankreich. Diese ungewöhnliche Schulstunde erlebten jetzt Mädchen und Buben der Klasse 7d im Augsburger Holbein-Gymnasium. Sie bekamen Besuch von Yann Galut. Der 57-Jährige ist seit knapp vier Jahren Bürgermeister der Augsburger Partnerstadt Bourges.

Im Zuge eines langen Wochenendes in Augsburg schaute Galut in der Französisch-Klasse von Reiner Link vorbei. Der Lehrer ist Vorsitzender der deutsch-französischen Gesellschaft Augsburg. Galut und Link kennen und schätzen einander und so nützte der Politiker die Gelegenheit, einmal eine Augsburger Schulklasse zu besuchen.

Dort begrüßten die Kinder Galut in acht verschiedenen Muttersprachen (unter anderem Italienisch, Türkisch, Spanisch) und testeten dessen Augsburg-Wissen in einem kleinen Quiz – natürlich auf Französisch. Dabei durften Mozart, Helmut Haller und Jim Knopf nicht fehlen. Mit dabei war auch die Frage nach dem aktuellen Tabellenplatz des FCA, schließlich waren die Gäste am nächsten Tag beim Bundesligaspiel in Leipzig.

galut Oberbürgermeisterin trifft Bürgermeister: Yann Galut und Eva Weber. Foto: Marianne Stenglein

Daneben sah das Programm Gespräche mit offiziellen Vertretern von Stadt und Vereinen sowie Kulturschaffenden vor. Denn so wie sich Augsburg über seinen Welterbe-Titel beim Wasser freut, so ist Bourges stolz auf den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2028. Sie hat den Titel erst als fünfte französische Stadt erhalten. Auch Augsburg hatte sich schon mal um diesen Titel beworben, war damals aber Regensburg unterlegen.

Doch zurück zur 7 d ins Holbein-Gymnasium: Bei den Fragen schlug sich der Gast aus Frankreich wacker und verdiente sich als Auszeichnung einen Holbein-Oscar. Mehr noch beeindruckte die Schülerinnen und Schüler aber, dass er Politiker gerne zu Selfies bereit war und sich auf Snapchat mit ihnen verband. Snapchat ist eine App, die bei Kindern und Jugendlichen beliebt ist. Damit werden Nachrichten, Bilder und Videos ausgetauscht.

Sollten die Französisch-Schüler aus der 7d des Holbein nach Bourges kommen, haben sie überdies eine persönliche Einladung vom Bürgermeister ins Rathaus. So ein Schüleraustausch würde auch Lehrer Reiner Link sehr freuen. Er ging einst als 15-jähriger Austauschüler in die Augsburger Partnerstadt (ca. 65.000 Einwohner) im Herzen Frankreichs und lernte dort Land und Leute lieben. (AZ)