Augsburg

vor 38 Min.

So sind die Augsburger bisher durch die Corona-Zeit gekommen

Plus Über 3000 Augsburger haben an der Bürgerumfrage teilgenommen. Die Corona-Pandemie spielt diesmal eine tragende Rolle. Viele Teilnehmer haben eine große Sorge.

Von Stefan Krog

Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit wurden von den Augsburgern und Augsburgerinnen als einschneidendste Maßnahme gesehen. 38,9 bzw. 35,6 Prozent fühlten sich davon "sehr stark" oder "eher stark" eingeschränkt, so das Ergebnis der alle zwei Jahre stattfindenden Bürgerumfrage des städtischen Statistikamtes. Sie befasste sich für 2021 schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen der Pandemie. Auch Ausgangsbeschränkungen, Schließung von Handel und Gastronomie wurden als einschränkend empfunden. Allerdings beurteilten die Befragten die Maßnahmen im Nachhinein mehrheitlich als angemessen - Ausnahme war die Schließung von Geschäften, die 50,7 Prozent der Befragten für übertrieben erachtete. Befragt wurden 3525 Personen zwischen Ende Juli und Mitte September 2021. Was die Befragung sonst ergab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen