Bürgerversammlungen in Pfersee und Oberhausen

Die Stadt Augsburg tauscht sich mit Bürgern in Pfersee und Oberhausen aus. Es sind stadtteilbezogene Veranstaltungen.

Bei zwei stadtteilbezogenen Bürgerversammlungen gibt es die Gelegenheit direkt mit der Stadtregierung und der Stadtverwaltung zu sprechen: Fragen zu stellen, sich über den Stand von Projekten zu informieren, Ideen und Anregungen zu äußern, Bedenken vorzutragen und auch Anträge einzureichen, die die Verwaltung überprüfen soll und über die im Stadtrat abgestimmt werden soll.

Am Montag, 8. April findet die Bürgerversammlung für Pfersee und das Antonsviertel in die Westparkgrundschule statt. Am Donnerstag, 11. April, ist die Bürgerversammlung für Oberhausen und Bärenkeller im Pfarrsaal St. Konrad. Beide stadtteilbezogenen Bürgerversammlungen werden per Livestream übertragen. Sie beginnen jeweils um 18 Uhr mit Tischgesprächen. Bis 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit mit der Oberbürgermeisterin und allen Referenten über ihre Anliegen zu sprechen. Um 19 Uhr beginnt das Plenum. Wer einen Antrag formulieren möchte, muss persönlich anwesend sein. Alle, die von diesem Recht Gebrauch machen möchten, müssen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zur Bürgerversammlung mitzubringen. (AZ)