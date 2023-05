Augsburg

Bürokomplex am Hauptbahnhof soll in eineinhalb Jahren fertig sein

Plus Der Baustart für das "Aurum"-Gebäude auf dem ehemaligen Ladehofareal verzögerte sich. Inzwischen sind die Arbeiten in vollem Gange. Das Gebäude wird einen besonderen Akzent setzen.

Von Stefan Krog

Die Neugestaltung der früheren Ladehöfe neben dem Hauptbahnhof geht jetzt in die Zielgerade: Als einzige Baulücke war zuletzt der sogenannte Innere Ladehof neben dem Stellwerk noch frei von Bebauung. Inzwischen laufen dort die Arbeiten an einem neuen Bürokomplex. Zuletzt wurden mehrere Kräne aufgestellt, um das Gebäude namens Aurum (lat. Gold) in die Höhe zu ziehen.

Die Planungen für die Immobilie laufen bereits seit einigen Jahren, angesichts von Corona verzögerte sich der Baustart. Zuletzt geriet das Gebäude in die Schlagzeilen, weil eine Vermietung an das bayerische Bauministerium platzte und die Angelegenheit vor Gericht ging (wir berichteten). Inzwischen hat der Münchner Bauherr CV Real Estate einen neuen Hauptmieter gefunden. Wie berichtet, zieht die Immobilienfirma Patrizia dort ein und wird etwa ein Drittel der 16.000 Quadratmeter Mietfläche einnehmen. Auch das Digitalunternehmen MaibornWolff will sich dorthin verlagern. Vereinbarungen gibt es auch mit einer Brotmanufaktur, die im Erdgeschoss einziehen will, und einem Asia-Restaurant. In der Summe seien 56 Prozent der Fläche vorvermietet. CV Real Estate hatte ursprünglich auch ein Hotel in dem Komplex unterbringen wollen, inzwischen läuft es auf eine komplette Büronutzung hinaus. Im Blick sind auch Unternehmen aus München, die pendelnde Mitarbeiter aus dem Raum Augsburg haben, oder denen die Büromieten in der Landeshauptstadt zu hoch sind.

