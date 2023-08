Augsburg

Bürokratie in Augsburg: Das Rad am Lechkanal hängt weiter in der Luft

Plus Eigentlich ein Kunstobjekt, beschäftigt das Fahrrad am Mittleren Lech inzwischen mehrere Dienststellen. Der Initiator des Projekts hat dazu eine klare Meinung.

Von Michael Hörmann

Es sollte ein Kunstobjekt sein, das Passanten erfreut, doch das Fahrrad im Augsburger Lechkanal entwickelt sich zum Paradebeispiel für die Komplexität der städtischen Verwaltungsbürokratie. Seit mehreren Wochen ist das Rad aus dem Wasser genommen, es hängt im wörtlichen und übertragenen Sinn in der Luft, weil sich ein Anwohner beschwert hatte. So wurde das Kunstobjekt zu einem Fall für die Augsburger Behörden, doch der Vorgang nimmt mittlerweile das Ausmaß eines größeren Genehmigungsverfahrens an, in den inzwischen mehrere Augsburger Dienststellen involviert sind.

Soll sich das Rad auch künftig im Wasser drehen dürfen, muss ein Antrag gestellt werden. Die Stadt Augsburg bietet ihre Hilfe an, Marcus Frank, der Ideengeber der Aktion, versteht die Welt jedoch immer weniger. Anfang Juli hatte unsere Redaktion erstmals über das Rad berichtet. Es hängt, an Seilen befestigt, über dem Mittleren Lech in der Altstadt, aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Wassers drehten sich die Pedale. Das Objekt hängt vor dem Eingang zu einem Optikerladen, dessen Chef Marcus Frank zugleich Vorsitzender des Altstadtvereins ist. Dieser wiederum möchte die Augsburger Altstadt mit Aktionen beleben. Doch diese Belebung gefiel offenbar nicht jedem, wie seit einigen Wochen auf einem Schild zu lesen ist: "Leider können wir das Augsburger Wasserfahrrad wegen einer Beschwerde momentan nicht im Wasser fahren lassen." Ein Ende der Diskussion ist nicht in Sicht.

