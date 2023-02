Augsburg

Büros im 35. Stock zu vermieten: Das tut sich im Hotelturm

So könnte ein Besprechungszimmer aussehen.

Plus Nach dem Auszug von Klassik Radio stehen die Räume im Augsburger Hotelturm leer. Es gibt in Schwaben kein vergleichbares Objekt. Was die Räume zu bieten haben.

Es sind Büroräume mit einer hervorragenden Aussicht, denn sie befinden sich im 35. Stock des Augsburger Hotelturms. 815 Quadratmeter Bürofläche sind dort zu vergeben - 100 Meter hoch über Augsburg. Die Räume stehen leer, seit das Unternehmen Klassik Radio den Standort verlassen hat. Firmenchef Ulrich Kubak sitzt jetzt mit seinem Team im ehemaligen Stadtarchiv in der Fuggerstraße. Die Augsburger Firma Peter Wagner Immobilien AG sucht im Auftrag des Eigentümers einen Nachmieter. Noch sind die Büros eine Baustelle: Die Gebäudetechnik wird modernisiert.

