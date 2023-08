Bundestagsabgeordneter Funke-Kaiser wird zum Ziel von Reifenstechern

Vor dem Augsburger Wahlkreisbüro des FDP-Politikers Maximilian Funke-Kaiser werden mehrfach Reifen zerstochen. Die Polizei ermittelt. Wie der Politiker reagiert.

Zum inzwischen dritten Mal in kurzer Zeit sind vor dem Augsburger Wahlkreisbüro des FDP-Politikers Maximilian Funke-Kaiser Auto-Reifen zerstochen worden. Wie der 30-Jährige auf Anfrage bestätigt, habe sich der erste entsprechende Zwischenfall am 21. Juli ereignet, der zweite am 24. Juli. Am vergangenen Mittwoch sei nun erneut ein Reifen zerstochen worden. Diesmal seien sogar noch Spuren eines Schraubenziehers zu sehen gewesen. Betroffen waren jeweils Fahrzeuge von Funke-Kaisers Mitarbeitern.

Reifenstecher vor Büro von FDP-Abgeordnetem Funke-Kaiser in Augsburg

Funke-Kaiser hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet, er sagt, er gehe von einem politischen Hintergrund aus. Auf dem öffentlichen Parkplatz stünden nicht nur die Fahrzeuge seiner Mitarbeiter, das Vorgehen sei offenbar gezielt. "Es ist unglaublich ärgerlich", sagt er. Die Mitarbeiter fühlten sich teilweise nicht mehr wohl, weil die verantwortliche Person offenbar beobachte, zu wem welche Autos gehörten. "Wir lassen uns nicht einschüchtern", sagt der FDP-Politiker, der die Vorfälle auch im sozialen Netzwerk "X" (ehemals Twitter) bekannt gab. (kmax)