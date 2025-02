Paukenschlag in Augsburg: Volker Ullrich schafft es nicht mehr in den Bundestag

Die Bundestagswahl hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Augsburg künftig im Bundestag vertreten wird: Der bisherige CSU-Direktabgeordnete Volker Ullrich hat es nicht mehr ins Parlament geschafft, nachdem die CSU landesweit deutlich unter 40 Prozent gekommen ist und die CSU in Augsburg zudem im Vergleich zur Wahl 2021 nicht stark zugelegt hat. Das steht seit Montagmorgen fest. Um 4 Uhr hat die Bundeswahlleiterin eine Liste der Abgeordneten veröffentlicht, die trotz Erststimmenmehrheit nicht mehr in den Bundestag kommen. Ullrich ist damit ein Opfer der Wahlrechtsreform. Sicher ist, dass die SPD erstmals in der Nachkriegszeit keinen Augsburger Bundestagsabgeordneten mehr stellt. Für Ulrike Bahr hat es nicht mehr gereicht. Neu im Bundestag ist Raimond Scheirich (AfD). Er und Claudia Roth (Grüne) sind künftig die Abgeordneten aus Augsburg.

Volker Ullrich (CSU) trotz Direktmandat nicht im Bundestag

Die Nerven liegen blank am Sonntagabend: Für Ullrich zeichnet sich da schon eine Hängepartie ab, als er am Sonntagabend um 20 Uhr in den Moritzsaal kommt, wo Politiker vor der Presse ihre Ergebnisse interpretieren. Dass Ullrich so spät kommt, hängt damit zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist, ob er den Wiedereinzug in den Bundestag schafft, aber irgendwann muss er vor die Öffentlichkeit. Ullrich liegt bei den Erststimmen eindeutig vorne, doch die Wahlrechtsreform legt ihm Steine zum Direktmandat in den Weg. Ullrich will gerade ansetzen, als Grünen-Abgeordnete Claudia Roth auf ihn zukommt, um ihm nach dem Wahlkampf die Hand zu reichen. In diesem Moment kippt die Stimmung.

„Gehen Sie weg. Sie haben die Wahlrechtsreform mit zu verantworten“, blafft Ullrich Roth an. Sie sei „keine Demokratin“, schimpft der CSU-Abgeordnete. Die Wahlrechtsreform sei ein Punkt, die Wahlkreisreform, die Königsbrunns Abtrennung vom Augsburger Wahlkreis zur Folge hatte, der andere. Die Wahlkreisreform war aus demographischen Gründen notwendig geworden, die Abtrennung der Stadt Königsbrunn bringt aufgrund der Verschiebung von Wählermilieus aber Nachteile für die CSU. Roth und Ullrich liefern sich einen Schlagabtausch, der sich auch draußen auf dem Gang fortsetzt. „Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann hilft das den Antidemokraten“, kontert Roth. Ullrich relativiert, er habe Roth nicht persönlich angreifen wollen, entschuldigt sich und setzt nach.

Das Wahlgesetz sei sehr wohl antidemokratisch, wenn ein Abgeordneter nicht mehr in den Bundestag komme, auch wenn er am meisten Erststimmen hat. „Für Augsburg heißt das: Es wird künftig womöglich keinen Direktabgeordneten mehr geben“, so Ullrich. Aus Augsburg gebe es dann neben Roth noch AfD-Mann Scheirich, so Ullrich bitter in Richtung von Roth. Maximilian Funke-Kaiser (FDP) ist ausgeschieden, die Freien Wähler und somit auch ihr Kandidat Michael Wörle haben es nicht geschafft. Wörle bleibt nun Bürgermeister in Gersthofen.

CSU hat in Augsburg wenig dazugewonnen – nicht genug für Volker Ullrich

Dass es Ullrich nicht nicht mehr geschafft hat, liegt daran, dass seit der Wahlrechtsreform alle Direktmandate (Erststimme) auch über Zweitstimmenmandate gedeckt sein müssen. Angesichts von einem Zweitstimmenanteil von deutlich unter 40 Prozent gibt es für die CSU weniger Sitze, als es Erststimmenmandate gibt - und die Kandidaten vornehmlich in den Großstädten mit weniger gutem Ergebnis haben ein Problem. Ullrich gehört dazu, auch in München und Nürnberg trifft es zwei CSU-Leute. Mit 31,1 Prozent liegt Ullrich in Augsburg unangefochten vorne, auf dem Land holt die CSU aber mehr. Hinzu kommt: Groß profitiert hat die CSU in Augsburg nicht vom Unions-Aufschwung. Sowohl Ullrich als auch die CSU machen nur zwei bis drei Prozentpunkte gegenüber 2021 gut. Ullrich sagt zum Wahlergebnis insgesamt, dass die Union klar stärkste Kraft sei, das Ergebnis aber kein Grund zum Jubeln. Unter anderem habe die AfD deutschlandweit deutlich an Zustimmung gewonnen.

AfD ist nun zweitstärkste politische Kraft in Augsburg

Auch in Augsburg ist die AfD deutlich gewachsen. Die 17,5 Prozent sind ein deutliches Plus gegenüber den 9,1 Prozent aus dem Jahr 2021 - bei den Zweitstimmen ist die AfD nun die zweitstärkste politische Kraft in Augsburg geworden. AfD-Kandidat Scheirich sagt, ein derartiges Ergebnis sei zu erwarten gewesen. Nun sei Zeit für eine politische Kehrtwende. Die Grünen rangieren mit 16,5 Prozent auf dem dritten Platz. Roth sagt, es komme nun auf Haltung an angesichts der außenpolitischen Verwerfungen und Erstarkens des rechten Randes. Dies gelte gerade in einer Stadt wie Augsburg mit 50 Prozent Anteil an Einwohnern mit Migrationsgeschichte.

Für Ulrike Bahr (SPD) naht der Abschied aus dem Bundestag

Für Ulrike Bahr (SPD) markierte der Sonntag den baldigen Abschied aus dem Bundestag. Erstmals seit Beginn der Bundesrepublik wird die SPD keinen Augsburger Abgeordneten mehr stellen. Dass es so kommen könnte, hatte sich aufgrund ihres schlechten Listenplatzes (20) und der schlechten SPD-Umfragewerte bereits abgezeichnet. „Das war schon im Wahlkampf spürbar“, so Bahr, die auch sagt: „Ich hätte es mir anders gewünscht.“ Das Ergebnis der SPD sei „insgesamt nicht erfreulich“. Bahr hofft nun auf eine Koalition, die „Ruhe und Stabilität“ bringt. Die SPD dagegen müsse sich überlegen, wie sie Augsburger Interessen künftig im Bundestag platzieren will.

Die Wahl in Augsburg verlief fast reibungslos. In einem Wahllokal wurde die Polizei hinzugerufen, nachdem ein Mann die Öffnung eines anderen Zugangswegs verlangte, der allerdings über Privatgrund führt. Alle Wahllokale konnten um 8 Uhr öffnen. Die Auszählung war bereits gegen 21 Uhr abgeschlossen.

Wahlbeteiligung bei Bundestagswahl 2025 in Augsburg klettert auf hohen Wert

Bei der Wahlbeteiligung gab es mit 79,4 Prozent den höchsten Wert seit der Wahl 1983. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 73,5 Prozent. Ein Tiefststand für eine Bundestagswahl wurde 2013 mit 63,7 Prozent Wahlbeteiligung erreicht. Die höchste Wahlbeteiligung war in Bergheim mit 91,4 Prozent zu verzeichnen, die niedrigste in Oberhausen mit 67,8 Prozent. Der Anteil der Briefwähler ist 2025 im Vergleich zur Wahl 2021 wieder gesunken. Damals entschieden sich, auch unter dem Eindruck von Corona, etwas mehr Wähler für die Stimmabgabe per Brief als per Urne.