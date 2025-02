Bundestagswahl: Volker Ullrich will 2029 wieder kandidieren

Der Noch-Abgeordnete Volker Ullrich (CSU) will 2029 erneut im Wahlkreis Augsburg bei der Bundestagswahl antreten, nachdem er wegen der Wahlrechtsreform den Sprung in den kommenden Bundestag verpassen wird. Ullrich kündigte auf Nachfrage unserer Redaktion an, bei der Nominierung in rund zweieinhalb Jahren seine Bereitschaft zur erneuten Direkt-Kandidatur zu erklären. Im Sommer will Ullrich turnusgemäß auch wieder parteiintern als CSU-Vorsitzender kandidieren.

