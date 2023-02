Die Bundeswehr zieht in den Pop-up-Store in der Annastraße

Ab Samstag informiert die Bundeswehr in der Augsburger Annastraße über Laufbahnen und Berufe. Es gibt auch eine Fahrzeugpräsentation und ein Konzert.

Die Bundeswehr zieht vom Samstag, 11. Februar, bis zum 18. März in den städtischen Pop-up-Store "Zwischenzeit" in der Annastraße 16. Dort informieren die Streitkräfte über 1000 Berufsbilder in militärischen und zivilen Laufbahnen und rund 40 Ausbildungsberufe. In den nächsten fünf Wochen ist die Anlaufstelle von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Am 24./25. Februar wird sich die Gebirgstruppe mit Fahrzeugen auf dem Martin-Luther-Platz präsentieren, am 16. März gibt es ein Konzert des Heeresmusikkorps. Zuletzt eröffnete die Bundeswehr in der Depotstraße 5 1/2 ein dauerhaftes Karriereberatungsbüro. (skro)