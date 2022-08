Busfahrer landet wegen kurioser Führungszeugnis-Fälschung in Haft

Plus Der 36-Jährige wurde schon wegen mehrerer Delikte auffällig. Diesmal wollte er sich eine "reine Weste" verschaffen – mit einer Zeugnisvorlage von "Daisy Duck".

Er soll sein Führungszeugnis gefälscht haben, weshalb sich ein 36-Jähriger aus Augsburg jetzt vor dem Richter verantworten sollte. Dem mehrfach vorbestraften Busfahrer wird vorgeworfen, ein Dokument, ausgestellt auf die Comic-Ente Daisy Duck von Walt Disney, aus dem Internet geholt und mit seinen Daten überschrieben zu haben. Zudem soll er bei einem Autokauf einen Privatmann um 900 Euro betrogen haben. Weil er jetzt nicht zur Gerichtsverhandlung erschien, wurde gegen den Angeklagten ein sogenannter Sitzungshaftbefehl erlassen. Das bedeutet, dass er zur Neuansetzung seines Prozesses wohl von Justizbeamten vorgeführt werden wird.