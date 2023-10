Augsburg

17:04 Uhr

Busfahrerin bremst in der Ulmer Straße rapide ab: Drei Personen verletzt

Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Mittwoch in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen leicht verletzt worden. Zuvor hatte die Fahrerin eine Gefahrenbremsung eingeleitet.

Artikel anhören Shape

In der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen werden am Mittwoch drei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt. Grund ist eine Gefahrenbremsung. Wie es dazu kam.

Nach einer Gefahrenbremsung in der Ulmer Straße sind am Mittwoch drei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18 Uhr in Richtung Helmut-Haller-Platz unterwegs, als die Fahrerin bemerkte, dass die Servolenkung ausgefallen war. Mit der darauffolgenden Gefahrenbremsung habe sie demnach eine "weitere Gefährdung anderer" vermeiden wollen. Verletzte nach Gefahrenbremsung von Linienbus in Augsburg-Oberhausen Durch das Manöver stürzten drei Personen, die mit dem Bus fuhren, und verletzten sich dabei leicht. Zwei davon wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (kmax)

Themen folgen