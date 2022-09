Augsburg

vor 1 Min.

Busse und Straßenbahnen in Augsburg fallen aus – die Fahrer fehlen

Plus Im öffentlichen Nahverkehr in Augsburg gibt es derzeit immer wieder Ausfälle. Es fehlen Fahrer – nicht nur wegen Krankheit.

Wenn Isabella Klimm an die Preise für den Nahverkehr in Augsburg denkt, wird sie sauer. Während die Tarife bald wieder steigen, werde das Angebot schlechter, sagt sie. Busse seien im Sommer teils nicht im Takt gefahren, Straßenbahnen ausgefallen. "Pünktlich in der Arbeit zu erscheinen, war nicht möglich", schreibt sie in einem Brief an unsere Redaktion. Nach Informationen unserer Redaktion kommt es im Nahverkehrsnetz der Stadtwerke und des Augsburger Verkehrsverbunds seit August immer wieder zu Ausfällen. Auch Umsteigeverbindungen passen dann nicht mehr und Fahrgäste müssen teils deutlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch wenn die meisten Straßenbahnen und Busse pünktlich verkehren, haben die Stadtwerke Augsburg ein Problem, das offenbar immer größer wird. Dem Verkehrsunternehmen fehlen Fahrerinnen und Fahrer für Bus und Tram. Die Fahrgäste spüren die Folgen.

