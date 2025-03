Bußgeld-Flut für E-Kiosk-Inhaberin: Richter kritisiert Vorgehen der Stadt

>>Derzeit gibt es bereits gesetzlich zahlreiche Ausnahmemöglichkeiten beim Ladenschluss. << Das Gesetz gehört längst abgeschafft, es ist völlig sinnlos. Es sollte jedem Unternehmer selbst überlassen bleiben, wann und wie lange er sein Geschäft öffnet. In anderen Ländern funktioniert das prächtig. Gerade die Kirchen, welche doch so großen Wert auf die Sonntagsruhe legen, halten sich nicht an eigene Erwartungen. Denn in Oberschönefeld ist der Laden auch am heiligen Sonntag geöffnet - wie kann das sein? Nur gut, dass das Ladenschlussgesetz früher bei Automaten scheinbar keine Rolle gespielt hat, man denke nur mal an die vielen Kaugummi- und Zigarettenautomaten. Da konnte man noch mitten in der Nacht Nachschub holen.