Bußgeld in der Fuggerstraße für Radler ist ein Aufreger-Thema

Wer auf dem Gehweg (rechts) in der Fuggerstraße radelt, zahlt 55 Euro, falls er erwischt wird. Einige Radler sagen, dass die Verkehrssituation vor Ort sehr unübersichtlich sei.

Plus Radeln auf dem Gehweg kostet 55 Euro. Einzelne Personen kritisieren fehlende Beschilderung. Das Ordnungsamt in Augsburg widerspricht.

Von Michael Hörmann

Werden Radler in der Fuggerstraße in Augsburg abgezockt? Zumindest drängt sich dieser Eindruck bei einzelnen Personen auf, die wegen Fahrens auf dem Gehweg zur Kasse gebeten werden. Wer als Radler auf dem Gehweg vom Ordnungsdienst erwischt wird, zahlt 55 Euro. Da gibt es kein Pardon, so regelt es der bundesweit geltende Strafkatalog. Die Berichterstattung über eine Frau, die sich über den Ordnungsdienst beklagt hat, führt zu weiteren Reaktionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

