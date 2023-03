Busstreichungen in Augsburg: Pro Bahn kritisiert schlechte Anschlussplanung

Ab kommenden Dienstag gilt bei Stadtwerkebussen tagsüber ein 20- statt ein 15-Minuten-Takt. Der Fahrgastverband sieht Probleme beim Umsteigen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert kurz vor dem Inkrafttreten des ausgedünnten Busfahrplans bei den Stadtwerken die Angebotsstreichungen. Wie berichtet wird es ab Dienstag (am Montag hat Verdi zum Streik aufgerufen) auf zunächst unbestimmte Zeit bei allen Buslinien tagsüber einen 20- statt einen 15-Minuten-Takt geben. Sonntags verkehren die Busse – mit Ausnahme der Linien 32 und 41 – im 30-Minuten-Takt. Grund sind ein Mangel an Fahrern und Fahrerinnen sowie Baustellen, die einen Busersatzverkehr mit hohem Personalaufwand erfordern. Die Stadtwerke hoffen, im Herbst wieder zum normalen Taktschema zurückkehren zu können.

Pro Bahn: "Exakte Fahrplanung erforderlich"

Pro Bahn kritisiert zum einen die Angebotsausdünnung an sich. Wenn man etwa auf der Buslinie 32 einen 20-Minuten-Takt außerhalb der Stoßzeiten für ausreichend halte, erwecke das den Eindruck, dass die dort künftig geplante Straßenbahnlinie 5 nicht erforderlich sei. In der Klimadiskussion setze man auch das falsche Signal. Zum anderen seien die Fahrpläne nicht abgestimmt. "Pendler im Berufsverkehr sind zeitsensibel, da die Fahrzeit zweimal täglich anfällt", so Michael Leimböck, der bei Pro Bahn in Schwaben den Stadtverkehr betreut. "Bei einem 20-Minuten-Takt ist exakte Fahrplanung erforderlich, da lange Wartezeiten und fehlende Anschlusssicherung tagsüber besonders beim Arbeitsweg als sehr kritisch wahrgenommen werden."

Die von den Stadtwerken veröffentlichten Fahrpläne erfüllten diese Anforderung nicht. Anschlüsse hätten sich teils erheblich verschlechtert, längere Fahrten mit Umstiegen würden so noch unattraktiver. Der Nahverkehr könne aber nur dann eine Alternative sein, wenn Reiseketten gut funktionieren. Dafür seien nicht Umlaufpläne einzelner Linien maßgeblich, sondern die Verkehrsströme von Fahrgästen.

Kritik an Regierung in Augsburg: "Schwarz-Grün fährt den Nahverkehr an die Wand"

Auch die Sozialfraktion legte noch mal mit Kritik nach. In anderen Städten, so die Sozialfraktion unter Berufung auf einen Artikel unserer Zeitung, gebe es auch hohe Krankheitsquoten und Personalmangel, dort seien die Einschnitte aber nicht so gravierend. "Der ÖPNV in Augsburg wird stiefmütterlich behandelt. Gründe gibt es dafür nicht. Schwarz-Grün redet zwar von der Verkehrswende, fährt aber den Augsburger Nahverkehr an die Wand", so Fraktionschef Florian Freund. Leidtragende seien die Fahrgäste.

In der Tat gibt es in manchen bayerischen Städten kaum Einschränkungen, in anderen wie Nürnberg werden manche Buslinien ab 21 Uhr aber durch Taxis ersetzt und auch tagsüber gibt es Einschnitte. Abgesehen von kleineren Einschränkungen am frühen Abend im Straßenbahnverkehr kam Augsburg bisher ohne Angebotsstreichungen zurecht, die anstehenden Maßnahmen werden mit den Baustellen begründet. Zu Hauptverkehrszeiten muss dann eine Tram durch zwei Busse ersetzt werden, was Personalaufwand bedeutet.

Auch die Sozialfraktion beklagt das Problem mit der Fahrplanabstimmung. Es sei unverständlich, dass, obwohl man um die Bedeutung des Nahverkehrs bei der Verkehrswende wisse, bisher wenig passiert sei. Angebotsstreichungen stünden drastische Preiserhöhungen zum vergangenen Jahreswechsel gegenüber. Die Stadtregierung schaue "dem aktuellen Chaos tatenlos zu und wirkt orientierungslos", so der wirtschaftspolitische Sprecher Dirk Wurm. (skro)