Das Café 36 Grad bietet Erfrischungen, Kaffee, Cocktails in Sichtweite des Kö

Plus Erst Heyzel, dann Café Kurt, jetzt 36 Grad: Das Eckcafé am Augsburger Manzù-Brunnen läuft unter neuer Führung. Auch im Winter soll es eine Außenbewirtung geben.

Von Vanessa Hoffmann

Der Manzù-Brunnen am Augsburger Königsplatz ist im Sommer gut besucht und bei Eltern und Kindern ein beliebter Erholungsort. Seit einiger Zeit kann man nun direkt gegenüber beim Café 36 Grad Eis essen oder im Schatten einen Kaffee genießen. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Kurt hat im Frühling das Café 36 Grad seine Türen geöffnet. Hier gibt es neben Kaffeespezialitäten auch Eiscreme und Cocktails. Das Besondere an dem Eckcafé ist, dass es keine Innenbestuhlung hat, dafür aber viele Sitzmöglichkeiten im Außenbereich. "Wir möchten den Platz möglichst gemütlich und ansprechend gestalten", so die Betreiber. Neben den Tischen sorgen daher Pflanzenkübel mit Olivenbäumen und Sonnenschirme für ein entspanntes Flair.

Das Augsburger Café 36 Grad setzt auf regionale Produkte

Das Konzept des kleinen Lokals ist es Eisdiele, Café und Bar zu vereinen. Beliebt seien bei den Gästen in den Abendstunden die Cocktails zum Mitnehmen, sagen die Betreiber. Wichtig ist dem Team, Produkte von regionalen Lieferanten anzubieten und auf Nachhaltigkeit zu setzen. So sind auch die Kaffee- und Eisbecher aus biologisch abbaubaren Materialien. Für die kleinen Gäste ist ebenfalls gesorgt: Neben Eissorten wie Pokémon, das auf der Zunge knistert, und blauem Kaugummi-Eis, gibt es Klassiker wie Vanille und Schokolade. Das Café bietet auch täglich wechselnde kreative Eissorten an: Zuletzt konnten die Kunden ein fruchtiges Kiwi-Eis probieren.

