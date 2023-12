Augsburg

vor 17 Min.

Dieses Augsburger Café wird für seinen Glühwein-Preis gefeiert

Vor dem Café Sorrento an der Welser-Passage in der Maxstraße bilden sich an manchen Abend regelrechte Warteschlangen. Das liegt an den Glühweinpreisen, die Inhaber Reza Madonpour (rechts) bewusst niedrig hält. Mitarbeiter Peter Albrecht (links) findet, dass der "Chef" alles richtig macht.

Plus Vor einem Café in der Augsburger Maxstraße ist derzeit viel los. Das liegt an dem Glühwein, der dort ausgeschenkt wird. Der fällt nämlich aus der Reihe.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Ein Glühweinstand in der Augsburger Innenstadt ist vor allem bei jungen Menschen besonders beliebt. An einem Samstag reichte die Schlange der Wartenden von der Welser-Passage in der Maximilianstraße bis zur Stadtsparkasse am Rathausplatz. Sie alle standen an für den Glühwein des Cafés Sorrento. In den sozialen Medien wird Café-Inhaber Reza Madonpour für das Getränk gefeiert. Das Besondere an seinem Glühwein? Der Preis.

Es ist ein Tag unter der Woche kurz vor 17 Uhr. Also kurz vor dem Moment, zu dem am Café Sorrento in der Maxstraße, Eingang Welser-Passage, wieder großer Andrang herrscht. Dann tummeln sich Menschen in dicken Jacken und mit guter Laune rund um den Ausschank des Cafés, das tagsüber vor allem Cappuccino, Crêpes und im Sommer Eisbecher serviert. Doch jetzt ist Adventszeit und aus den Lautsprechern dudelt Weihnachtsmusik. Die Studentinnen Anna, Sina und Katrin haben sich ihre erste Runde Glühwein geholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen