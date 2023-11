Campus Cat: Die Planungen für ein Denkmal laufen bereits

Gespräche über ein Denkmal für Kater Leon werden bereits geführt. Nun muss Unileitung über das weitere Vorgehen in Sachen Andenken an Campus Cat entscheiden.

Kater Leon, besser bekannt als Campus Cat, streift nicht mehr über den Augsburger Uni-Campus. Im September starb der beliebte Kater, nachdem er jahrelang an der Uni ein gern gesehener Gast war. Der Studentische Konvent beschloss in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag zu stellen, damit für die Katze ein Bronze-Denkmal auf einem Podest errichtet wird. Hinter den Kulissen gibt es an der Uni bereits Gespräche wegen eines möglichen Denkmals.

Die Uni habe sich bereits vor dem Beschluss des Konvents mit dem Thema befasst, so Michael Hallermayer von der Pressestelle. Es habe ein Treffen der Universität und den Studierenden stattgefunden, die hinter den sozialen Netzwerken der Campus Cat stecken. Dabei sei über verschiedene Möglichkeiten für ein Denkmal gesprochen worden, die aktuell recherchiert würden. Bei einem nächsten Treffen sollen die verschiedenen Optionen und Ideen für ein Denkmal zusammengeführt und besprochen werden. "Diese Ergebnisse werden dann von der Universitätsleitung aufgenommen, die über das weitere Vorgehen entscheidet", so Hallermayer. Es sei wichtig, die verschiedenen Optionen zu bündeln, um ein passendes Objekt zu finden, das Studierende wie Beschäftigte an die Campus Cat erinnere.

17 Bilder Bilder: So hat Campus Cat das Leben an der Universität genossen Foto: Anita Schedler

Das Studentische Konvent, das zentrale Beschlussgremium der Studierendenvertretung an der Universität Augsburg, begründet seinen Entschluss in dem "expliziten Wunsch" der Studenten, ein Denkmal zu errichten, der nach dem Tod des Katers immer wieder in den sozialen Netzwerken geäußert wurde.

Die Campus-Cat-Story: Ein Promi-Leben zwischen Terrasse und Hörsaal

