Augsburg

vor 1 Min.

Campus und Krankenhaus: Augsburgs Uniklinik wird zur doppelten Großbaustelle

Richtfest am Medizincampus der Universität Augsburg: Das Institut für Theoretische Medizin nimmt Gestalt an.

Plus Der Freistaat hat den Neubau des Krankenhauses beschlossen. Daneben entsteht ein Komplex, den Ministerpräsident Söder einen "Meilenstein für den Medizinstandort" nennt.

Von Eva Maria Knab, Stefan Krog Artikel anhören Shape

Wo sich aktuell noch Ackerflächen und Teile des Klinikums-Parks befinden, werden in ein paar Jahren vermutlich die ersten Bagger auffahren: Das bayerische Kabinett hat am Dienstag formal beschlossen, dass das Universitätsklinikum nicht saniert, sondern nebenan neu gebaut werden soll. Wie viel Fläche der neue Standort genau in Anspruch nehmen wird, ist noch unklar, weil die Planungen erst jetzt beginnen werden, aber die Lage auf den Ackerflächen zwischen jetziger Uniklinik und dem Ortsrand von Westheim dürfte grob feststehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen