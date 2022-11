"Campuskunst"-Comeback: Studentische Künstler werden gesucht

Die Kult-Veranstaltung "Campuskunst" kommt nach drei Jahren Pause an die Uni zurück. So bekommt man einen Auftritt auf der offenen Bühne.

Musiker, Kabarettisten, Tänzer, Zauberkünstler – auf der "Campuskunst"-Bühne des Studentenwerks Augsburg sind schon viele junge Talente aufgetreten. Einige machten Karriere. Anfang Dezember soll die Kult-Veranstaltung nach drei Jahren Corona-Pause ein Comeback feiern.

Am Mittwoch, 7. Dezember, ab 19.30 Uhr heißt es Bühne frei für Newcomer in der Uni-Mensa. "Wir freuen uns riesig, dass wir die Veranstaltung wieder durchführen können", sagt Doris Schneider, Geschäftsführerin des Studentenwerks. Viele Fans und Künstler hätten das Angebot sehr vermisst.

Fünf Semester Pause bei Campuskunst

Mit Campuskunst will das Studentenwerk Augsburg weniger bekannten künstlerischen Talenten unter den fast 27.000 Studierenden in der Stadt eine Plattform bieten. "Auftritte zu absolvieren und live vor Publikum Bühnenpräsenz zu zeigen, ist das Wichtigste, was aufstrebende Künstler aller Genres tun sollten", sagt Studentenwerksprecher Michael Noghero. Über 500 Studierende mit einem künstlerischen Hobby seien in den vergangenen 17 Jahren aufgetreten. Das Event fand zuletzt 2019 statt und musste wegen der Corona-Regelungen fünf Semester lang pausieren.

Noghero sagt, seit der Premiere im Mai 2006 habe Campuskunst ein Stammpublikum gewonnen. Neben Studierenden verpassen auch viele Augsburger den Termin einmal pro Semester nicht. Markenzeichen der Reihe ist die Vielfalt der jeweils zehn Programmpunkte. Neben Newcomern und bislang unentdeckten Talenten treten auch Bühnenerfahrene in der jungen Szene auf. "Für einige Campuskünstlerinnen und Künstler war die kleine Bühne in der Mensa schon der Start ins professionelle Showbusiness", so der Studentenwerksprecher.

Freier Eintritt für Besucher an der Uni Augsburg

Nun sucht das Studentenwerk Künstlerinnen und Künstler, die beim nächsten Termin mitmachen wollen. Ob Musik, Comedy, Tanz, Akrobatik, Zauberei – solo oder mit ganzer Band –, alle Genres sind gefragt. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich unter info@campuskunst.de. Gäste haben beim Campus-Festival freien Eintritt.