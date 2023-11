Augsburg

vor 16 Min.

Caritas-Direktor Magg: Er war einer, der sich einmischte

Plus Andreas Magg wurde als Direktor des Caritasverbands für die Diözese Augsburg verabschiedet. Er wird neuer Landes-Caritasdirektor. Augsburg bleibt er verbunden.

Von Gerlinde Knoller

Er fühlt sich durch und durch als Augsburger – auch wenn er ab Februar nächsten Jahres seinen Dienstsitz in München haben wird. In diesen Tagen, rund um das Fest der heiligen Elisabeth, der Patronin des deutschen Caritasverbands, wurde Andreas Magg als Direktor des Caritasverbands für die Diözese Augsburg in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Seine neue Aufgabe: Er wird Landes-Caritasdirektor, ein Amt, in das er im Frühjahr dieses Jahres von der Mitgliederversammlung des Landescaritasverbands Bayern gewählt worden ist.

17 Jahre hat Andreas Magg leitend im Caritasverband Augsburg gewirkt, erst als Direktionsassistent, dann, ab Januar 2011, als Direktor – eine Aufgabe, die er gerne gemacht hat. „Der soziale Bereich hat mich gefunden“, beschreibt er sein Herzensanliegen, dem er schon bald nach der Priesterweihe nachgehen konnte. Auf mehreren Ebenen, als Kaplan u.a. in Ursberg, der Kernheimat des Dominikus-Ringeisen-Werkes für Menschen mit Behinderung. Die innere Kraft und das Selbstverständnis des Gründers und Namensgebers des Werks, Dominikus Ringeisen (1835-1905), über den Andreas Magg am Lehrstuhl für Caritaswissenschaften in Passau promovierte, mit seiner Sicht auf den Menschen in seiner ganzen Würde und der Hinwendung zu ihm, wurde für das Wirken von Andreas Magg zur Inspiration.

