Augsburg Centurions weiter auf Erfolgskurs: Wird das Rosenaustadion die neue Heimstätte?

Selbst einen Tag danach ist es um die Laune von Trainer Eugen Haaf nicht bestens bestellt. Jedenfalls berichtet Daniel Metzler am Sonntag von einem Gespräch, in dem er dem Teammanager gut zureden musste. Haaf war alles andere als zufrieden gewesen. Erstmals in dieser Regionalligasaison kassierten die American Footballer der Augsburg Centurions mehr als 20 Punkte. „Wir sind bislang ziemlich dominant aufgetreten, dieses Mal war es knapp“, beschreibt Metzler. Während sein Trainer grollt, versucht der Verantwortliche, die positiven Dinge mitzunehmen. Allen voran, dass die Mannschaft auch im achten Spiel als Sieger vom Feld ging. Durch das 55:40 (27:6, 14:14, 7:6, 7:14) gegen Landsberg Express zementiert Augsburg seine Spitzenposition und stürmt weiterhin Richtung zweite Liga.

Dass diese Partie offener als vorangegangene verlief, bedingte sich in zahlreichen Ausfällen der Augsburger. Die Defensive war geschwächt, die Gäste wussten dies zu nutzen. Wiederholt stießen sie durch Abwehrlücken und punkteten. Bemerkbar machte sich dies unmittelbar vor der Pause. Augsburg führte komfortabel mit 21:6, ermöglichte mit Konzentrationsfehlern jedoch noch zwei gegnerische Touchdowns. Gerade diese Aktionen ärgerten Coach Haaf. Zumindest konnten sich die Centurions auf ihre Offensive verlassen. Sie spielten ihre Stärke aus, überwanden mit weiten Pässen Landsbergs Hintermannschaft und entschieden die Partie so zu ihren Gunsten. Man hätte viel gelernt, meint Metzler. „Womöglich ist es gar nicht schlecht, dass wir mal ein paar Negativerlebnisse hatten. Daraus können wir unsere Lehren ziehen.“

Herausforderungen in der zweiten Liga wachsen

Nach dem nächsten Sieg stellt sich kaum noch die Frage, ob die Augsburger ihre Siebener-Gruppe für sich entscheiden. Zwar stehen noch vier Spiele aus, wirklich gefährdet ist Platz eins nicht mehr. Ihre Ambitionen, in die höchsten Spielklassen Deutschlands vorzudringen, haben die Centurions mit Leben gefüllt. Ob sie sportlich in die zweite Liga aufsteigen, entscheidet sich im Spätsommer: über Play-off-Begegnungen mit den Erstplatzierten der Regionalliga Südwest und Mitte. Lediglich ein Team steigt auf. Womöglich ist der Aufstieg aber schon im Vorfeld geregelt. Metzler hat eine Anfrage gestellt, ob andere Kandidaten überhaupt aufsteigen wollen – oder aus wirtschaftlichen Gründen verzichten würden.

Denn die Herausforderungen in der zweiten Liga wachsen. Bis zum Jahr 2028, wenn die boomende Sportart olympisch wird, möchte der Verband die Liga reformieren und die Professionalisierung vorantreiben. Für die Klubs bedeutet das personellen und finanziellen Mehraufwand. Augsburg hat seine Bewerbung für Liga zwei abgegeben, bis Ende August läuft das Lizenzierungsverfahren. Klubs müssen in bestimmten Bereichen, etwa in der Infrastruktur, im Personal oder in den Finanzen, eine bestimmte Punktezahl erreichen, um zugelassen zu werden. Augsburg erfüllt die Vorgaben weitestgehend, eine elementare Frage indes bleibt: Wo spielen die Centurions künftig? Übergangsweise könnten die Augsburger ihre jetzige Heimspielstätte nutzen, auf Dauer müssten sie umziehen.

Augsburg Centurions wollen ins Rosenaustadion umziehen

Im vergangenen Jahr kassierten die Footballer, die eine Abteilung der TSG Augsburg sind, von der Stadt eine Absage. Sie wollten im Rosenaustadion spielen, rüsteten dann aber notgedrungen die eigene Anlage mit einer Stahlrohrtribüne auf. Nun unternehmen sie einen neuen Anlauf. Gesprächen mit dem Sport- und Bäderamt könnte eine Testphase im Herbst folgen, die just in die Zeit der Play-off-Spiele fällt. Mit einer hohen Zuschauerzahl könnte der Klub für sich werben. Metzler zeigt sich zuversichtlich, dass im nächsten Jahr Fuß- und Footballer in der Rosenau eine Heimat haben. Drei Viertel der Spiele würde sein Team im Sommer austragen, wenn die Regionalligisten TSV Schwaben und FC Augsburg II pausierten, berichtet er. „Drei, vier Spiele, die am gleichen Wochenende ausgetragen werden, sollten möglich sein.“