Centurions dürfen nicht ins Stadion: Stadt verteidigt Entscheidung

Nach der Entscheidung der Stadt Augsburg, die Football-Mannschaft Centurions nicht ins Rosenaustadion zu lassen, hat Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) angekündigt, gemeinsam mit der TSG Lechhausen als Mutterverein der Centurions nach anderen Lösungen zu suchen. „Wir haben ein großes Interesse, dass Football in Augsburg Fuß fasst“, so Enninger. Man habe sich die Entscheidung mit der Rosenau nicht einfach gemacht, letztlich seien die Belegungspläne mit zwei Regionalliga-Fußballmannschaften und den Leichtathleten im Rosenaustadion aber schon jetzt eng. Wenn der Rasen zu stark beansprucht würde, erhöhe sich die Verletzungsgefahr. Anfang September soll es erneut Gespräche geben.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Enninger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis