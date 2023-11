Augsburg

18:30 Uhr

Chaos im Kopf – eine Augsburgerin über ihr Leben mit ADHS

Plus Lange galt ADHS als "Zappelphilippsyndrom" bei Kindern. Doch auch Erwachsene sind betroffen. Eine Augsburgerin berichtet, wie es sich damit lebt.

Von Mariana Silva Lindner

In Lara Böhms (Name geändert) Küche liegen vollgepackte Terminkalender, überall stehen Aufgaben und Notizen. Auf den ersten Blick wohl ein alltägliches Bild, jeder vergisst ohne einen Kalender hin und wieder Dinge. Doch für Lara Böhm sind diese Kalender von entscheidender Bedeutung. "Ich muss akribisch planen, um meinen Alltag überhaupt zu bewältigen", sagt die 37-jährige. Terminkalender sind eine von vielen Hilfen, die sie im Alltag benötigt. Denn neben der ständigen Vergesslichkeit begleiten die Augsburgerin eine Vielzahl anderer Probleme, die sie seit ihrer Kindheit Tag für Tag an ihre Grenzen bringen und mit denen sie aneckt – sei es in der Schule, im Beruf oder in ihrem Privatleben. Erst mit Ende zwanzig erhielt sie eine Erklärung dafür, anders zu sein, doch damit traten auch neue Herausforderungen in ihr Leben.

Bis zur Diagnose vergeht für die Augsburgerin viel Zeit

"Schon lange vor meiner Diagnose bemerkten Freunde, dass ich oft sehr aufgedreht und unaufmerksam wirkte", erzählt die gebürtige Augsburgerin. "Sie machten Späße darüber, ob ich vielleicht ADHS hätte. Es war sozusagen ein Running Gag." Doch die Realität war für Lara weniger amüsant. "In der Kindheit war ich unaufmerksam, hyperaktiv und zerstreut. In Fächern, die mich nicht interessierten hatte ich dadurch schlechte Noten, trotz festgestelltem hohen IQ." Lara Böhm beschreibt sich als emotionalen Menschen. Als Kind sei sie sensibel gewesen, anfällig auch für Mobbing. Und als Erwachsene? Da habe sie oft das Gefühl, nicht richtig zu funktionieren. "Ich habe keinen Filter für Reize und bin daher leicht ablenkbar, schnell erschöpft und überfordert." Seien es Gespräche im Umfeld oder das Klingeln des Telefons - eine kleine Störung und die Aufmerksamkeit sei dahin. All das seien Hindernisse in ihrer beruflichen Karriere, "ich konnte mir Arbeitsaufträge nur schwer merken, wodurch sich immer wieder Fehler einschlichen", erklärt Böhm, die im sozialen Bereich arbeitet. Oft wechselte sie den Arbeitgeber.

