"Chaos und Unsicherheit": Welche Erfahrungen Fahrgäste mit Go-Ahead machen

Erneut kommt es im Zugverkehr von Go-Ahead im Raum Augsburg zu Einschränkungen. Ein Aufruf unserer Redaktion zeigt: Bei Fahrgästen hat sich einiges angestaut.

Hinter vielen, die im Zugverkehr im Raum Augsburg auf Go-Ahead angewiesen sind, liegen stressige Tage. Wegen eines Schadens an der Oberleitung bei Olching kommt es im Raum Augsburg derzeit zu massiven Verspätungen und Ausfällen. Wie Go-Ahead am Donnerstag mitgeteilt hat, ist die entsprechende Stelle inzwischen repariert. Wegen weiterer Arbeiten kommt es aber voraussichtlich bis mindestens Anfang kommender Woche zu Einschränkungen. Es ist nicht das erste Mal, dass technische Probleme und Personalmangel bei Go-Ahead zu Störungen führen. Reaktionen auf einen Aufruf unserer Redaktion zeigen: Bei den Fahrgästen hat sich einiges angestaut.

"Irgendwann ist die Geduld der Fahrgäste am Ende", schreibt Annette Schick aus Augsburg. Sie fährt nach eigener Auskunft regelmäßig die Strecke Augsburg-Haunstetter Straße bis Gersthofen. Hier komme es "sehr oft zu Zugausfällen, die spät oder gar nicht angekündigt werden". Auch die Informationspolitik stelle sie vor Probleme: Die DB-Bahn-App sei oft nicht auf dem aktuellen Stand. "So steht man wieder eine halbe bis zu einer Stunde auf dem Bahnsteig. Ich schaue abends immer in die App bis 15 Minuten vor Abfahrt. Man kann sich nie darauf verlassen."

Einschränkungen bei Go-Ahead sorgen für Verstimmungen bei Fahrgästen

Auch Patricia Almstetter beklagt, dass sie und andere Fahrgäste nur unzureichend informiert würden. Die relative Strecke zwischen Kissing und Augsburg, die sie regelmäßig fahre, sei derzeit ein "Abenteuer". Jeden Tag sei es ungewiss, ob der in der App angekündigte Zug auch komme. Sie schildert einen konkreten Fall: "Vor einer Woche fielen komplett alle Anzeigen und Apps aus, keine Züge sollten fahren. So hasteten alle vom Bahnsteig zum Auto oder Bus, um irgendwie noch pünktlich in Schulen und Arbeit zu kommen. Erst am Abend stellte sich heraus, dass die Züge jedoch fuhren und nur die Informationen nirgends angezeigt wurden."

Wie Beatrix Steiner schildert, bangten Fahrgäste regelmäßig. Die Züge von Dinkelscherben oder Ulm bis München fielen "extrem oft aus" oder hätten Verspätung. Für ausgefallene Zugfahrten habe sie bislang keine Erstattung erhalten. Vor einem ganz anderen Problem stand Karin Perz. Da ein Ticketautomat am Hochzoller Bahnhof kaputt war, zog sie eine AVV-Streifenkarte am Go-Ahead-Automaten. Allerdings habe das Format der Karte nicht in den Entwertungsautomaten gepasst, auch Falt- und weitere Entwertungsversuche seien gescheitert. Um die Karte umtauschen zu lassen, sei ein Hin und Her zwischen den Geschäftsstellen von AVV und Go-Ahead notwendig gewesen. Als sie schließlich das Geld zurück haben wollte, habe es einen zweiseitigen Antrag und eine wochenlange Wartezeit gebraucht. "Buchbinder Wanninger lässt grüßen", schreibt sie.

Pendler im Raum Augsburg leiden unter Zugausfällen und Verspätungen

Von den Leiden der Eltern berichtet eine Mutter aus Kutzenhausen, die Kinder gehen in Diedorf (beides Landkreis Augsburg) zur Schule. Das sei "eigentlich perfekt": fünf Minuten zu Fuß zum Bahnhof, zehn Minuten Zugfahrt direkt zur Schule. Doch stattdessen herrsche nun "alle Tage Chaos und Unsicherheit", schreibt sie. "Morgens nach dem Aufstehen fällt der erste Blick aufs Handy in die Go-Ahead-App. Wie schaut es heute aus? Wenn man 'Glück' hat, wird man von der App informiert, dass der Zug Verspätung hat oder gar nicht fährt. An manchen Tag steht der Zug pünktlich in der App, kommt aber nicht – oder hat auch schon mal eine halbe Stunde Verspätung. Ohne Ankündigung ist das fatal, besonders an Tagen, an denen die Kinder in der ersten Stunde einen Test schreiben."

Sollte man bei all den Problemen nicht "einfach" umsteigen – auf Auto oder ICE? So einfach ist das nicht, wie Christian Baumgartner schildert. Er arbeitet in München. "Auf dem Mittleren Ring, A99 oder A8 ist eigentlich auch immer Stau oder Unfall", schreibt er. Trotz Deutschlandticket habe er nun schon häufiger eine ICE-Einzelfahrt gekauft, um "dem Chaos zu entkommen". Allerdings: "Bei einem Einzelfahrtpreis von circa 20 Euro ist das wenig preiswert."

Fahrgast: "Das macht Zeit, Geld und vor allem Nerven kaputt"

Auch Andreas Kalb, der zwischen Dinkelscherben und Augsburg unterwegs ist, schildert Komplikationen bei Go-Ahead-Verbindungen. "Jede Woche eine neue Ausrede", schreibt er und nennt etwa das Wetter, defekte Züge oder Personalmangel. Derzeit fielen Züge regelmäßig aus, kommuniziert werde dies wie in einem "Lotteriespiel". Besonders ärgerlich sei, wenn die letzten Züge – etwa unter der Woche um 23 Uhr – ausfielen. "Das macht Zeit, Geld und vor allem Nerven kaputt."

Vor Problemen steht auch Studentin Madeleine König, die für einen Job zweimal pro Woche von Westheim (Landkreis Augsburg) nach München muss. "Von den acht Tagen im Monat, an denen ich nach München fahre, komme ich bei mindestens fünf nicht pünktlich an oder es gibt andere Probleme", schildert sie. Durch die Umstellung auf Go-Ahead seien einige Verbindungen über Westheim eingestellt worden, was die Planungen erheblich verkompliziere und zu langen Umstiegs-Zeiten führe.