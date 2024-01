Augsburg

vor 32 Min.

Chefposten bei den Stadtwerken: Betreibt die Stadtspitze Geheimniskrämerei?

Plus Die Gruppierung "Augsburg in Bürgerhand" attackiert Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die weist die Kritik zurück und erläutert den Fahrplan für Besetzung des Postens.

Von Michael Hörmann

Die Bürgervereinigung " Augsburg in Bürgerhand" attackiert die politisch Verantwortlichen im Rathaus. Es geht um die Stelle des Geschäftsführers der Stadtwerke, die nach wie vor nicht besetzt ist. "Geheimniskrämerei ist Trumpf bei der Stadtspitze", heißt es in einer Mitteilung der Gruppierung, die mit Bruno Marcon im Stadtrat vertreten ist. Doch was ist dran am Vorwurf? Fakt ist, dass der zeitliche Fahrplan sich nach hinten schiebt. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) weist die Kritik Marcons aber zurück.

Die Stadtwerke suchen seit einiger Zeit nach einem Geschäftsführer, bislang erfolglos. Das ärgert Stadtrat Bruno Marcon: Die Öffentlichkeit werde ausgeschlossen. Am 1. Januar 2024 sollte der neue Chef des kommunalen Unternehmens seinen Dienst antreten: "Warum bis heute keine Person benannt wurde, bleibt im Verborgenen." Derzeit wird die Chefposition bei den Stadtwerken von Interims-Geschäftsführers Michael Hofmann besetzt. Er ist Unternehmensberater und war in der Vergangenheit mehrfach in vergleichbaren Positionen tätig. Die ehemaligen Geschäftsführer Alfred Müllner und Walter Casazza waren 2023 ausgeschieden. Der Vertrag mit Müllner wurde überraschend beendet. Er hätte ursprünglich bis Mitte 2026 bleiben sollen.

