Augsburg

vor 32 Min.

Chemikalie läuft in Gögginger Apotheke aus und löst Feuerwehreinsatz aus

In einer Apotheke in Augsburg-Göggingen ist am Sonntagabend eine Chemikalie ausgelaufen. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Einsatz an.

Am Sonntagabend müssen Anwohner an der Göggingerstraße Fenster schließen. Grund: In einer Apotheke ist eine Chemikalie ausgelaufen. Feuerwehr und Polizei helfen.

Wegen einer auslaufenden Chemikalie sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Wie es in einer Mitteilung heißt, trat die Chemikalie gegen 20 Uhr in einer Apotheke aus. Die Apotheke wurde daraufhin abgesperrt, Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Fenster schließen. Feuerwehr-Einsatz wegen ausgelaufener Chemikalie in Apotheke in Augsburg-Göggingen Die Feuerwehr rückte mit Spezialisten an. Sie kümmerten sich um die Chemikalie und beseitigten sie. Laut Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. (sph)

