Augsburg

Chinesische Flugtaxi-Firma möchte am Augsburger Flughafen bauen

Plus Die Stadt bestätigt Verhandlungen mit dem Lufttaxi-Entwickler Autoflight. Bis zum Jahresende sollen in der Augsburger Niederlassung 50 Menschen arbeiten.

Das Gewerbegebiet am Flughafen Augsburg weckt das Interesse von ansiedlungswilligen Unternehmen. Die Firma Autoflight, die gegenwärtig im ehemaligen Osram-Werk an der Berliner Allee sitzt, möchte am City-Airport landen. Das Unternehmen möchte künftig mit einem Lufttaxi am Flughafen abheben. Die Stadt Augsburg bestätigt, dass gegenwärtig Verhandlungen über einen Grundstücksverkauf laufen. Für den Standort, auf dem Autoflight bauen möchte, hatten sich auch andere private Investoren interessiert.

