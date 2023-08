Christian-Dierig-Straße wieder für den Verkehr freigegeben

Die Verbindung zwischen der Deutschenbaur- und der Eberlestraße ist ab Ende August wieder befahrbar.

Die Christian-Dierig-Straße in Pfersee war zuletzt eine Sackgasse. Wegen Abbrucharbeiten auf dem Gelände der Dierig Holding AG wurde die Verbindung zwischen dem Kreisverkehr an der Deutschenbaurstraße und der Eberlestraße für den Verkehr gesperrt. Ab Ende August ist sie wieder frei und damit eine wichtige und beliebte Verbindung im Viertel wieder hergestellt.

Eigentlich war die Christian-Dierig-Straße nie eine offizielle Verbindungsstraße. Ein Teil führte direkt über das belebte Firmengelände. "Wir haben den Durchgangsverkehr aber immer geduldet", so Benjamin Dierig. Mit Beginn der Abbrucharbeiten alter Hallen für einen geplanten Wohnbau auf dem Areal habe man dieses Stück jedoch vorübergehend sperren müssen. Auch wenn der Bau von 211 Wohnungen an dieser Stelle vorerst nicht umgesetzt wird, könne man die Verbindung trotzdem wieder für den Verkehr freigeben, so Dierig. Sie bleibe zwar bis zum Abschluss des Wohnbaus weiter privat, solle aber nutzbar sein. Eine direkte Verbindung zwischen Deutschenbaur - und Eberlestraße ist wieder möglich. (nist)