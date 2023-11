Christkindlesmarkt eröffnet am Montagabend

In einem feierlichen Rahmen wird am Montagabend der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet. Auch eine Opernsängerin tritt dabei auf.

Seit Tagen wurde auf dem Rathausplatz fleißig gewerkelt und weihnachtlich geschmückt. Den Startschuss für den Augsburger Christkindlesmarkt gibt am Montagabend (27. November) um 18 Uhr Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Die Eröffnung findet wieder in einem feierlichen Rahmen statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet das traditionelle Engelesspiel an den Fenstern des Rathauses. Opernsängerin Jihyun Cecilia Lee wird zudem auftreten.

Der Christkindlesmarkt, der bis zum 24. Dezember dauert, erstreckt sich nicht nur über den Rathausplatz. Auch in einem Teil der Maximilianstraße, entlang der Philippine-Welser-Straße, auf dem Martin-Luther-Platz und vor der Moritzkirche reihen sich die Buden, in denen Händler ihre Weihnachtswaren sowie Essen und Getränke anbieten. Am Eröffnungstag schließt der Christkindlesmarkt erst um 21.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind ansonsten Sonntag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 21.30 Uhr. (AZ)

