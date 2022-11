Christkindlesmarkt in Augsburg: Es gibt zu Stoßzeiten Sperrungen im Verkehr

Am Montag, 21. November, beginnt der Augsburger Christkindlesmarkt. Sperrungen betreffen den Abschnitt zwischen Moritzplatz und Perlachberg.

Die Vorfreude ist riesig: Am Montag, 21. November, beginnt der Augsburger Christkindlesmarkt. Die Eröffnung ist abends um 18 Uhr. An diesem Abend findet nach längerer Pause das beliebte Engelesspiel statt. Mit einem großen Andrang von Besucherinnen und Besuchern wird gerechnet. Daher gibt es Verkehrssperrungen.

Wie die Stadt Augsburg informiert, soll ein möglichst sicherer Ablauf des Christkindlesmarktes ermöglicht werden. Daher wird der Straßenzug Rathausplatz – Maximilianstraße im Abschnitt zwischen Perlachberg und Moritzplatz zu bestimmten Zeiten für den gesamten Fahrverkehr gesperrt: Dies gilt während der Eröffnungsveranstaltung am Montag, 21. November, von 18 bis 19 Uhr sowie während der traditionellen Engelesspiele. Diese finden jeweils freitags, samstags und sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie während der Abschlussveranstaltung am 23. Dezember von 18 bis 19 Uhr statt.

Stadt Augsburg appelliert, an ausgewiesenen Park & Ride-Plätzen zu parken

Erfahrungsgemäß wird in der Vorweihnachtszeit, insbesondere an den Samstagen, mit einem wesentlich höheren Verkehrsaufkommen in der Innenstadt gerechnet. Die Stadt Augsburg empfiehlt daher allen Innenstadtbesuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Autos sollten auf den ausgewiesenen Park & Ride-Plätzen geparkt werden. Im Innenstadtbereich führt das Verkehrs- und Parkleitsystem zu freien Stellplätzen. Von allen Parkhäusern ist der Christkindlesmarkt fußläufig oder mit Nutzung der kostenfreien Cityzone im Nahverkehr erreichbar.

