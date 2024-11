Christmas Garden Augsburg: Das bietet der weihnachtliche Lichterglanz in diesem Jahr

Weihnachtliche Wunderwelten und die Pracht der Natur sind die großen Themen des diesjährigen Christmas Garden im Augsburger Zoo, der sich vom 28. November bis zum 6. Januar wieder in ein Glitzermeer verwandeln wird. Für den Aufbau werden drei Wochen benötigt. 55.000 Besucher hatte das Spektakel bei seiner Premiere im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sind auf einem rund zwei Kilometer langen audiovisuellen Rundgang durch den Zoo rund 30 Installationen geboten.

Die DEAG-Unternehmen Christmas Garden Deutschland GmbH und Global Concerts GmbH, die ähnliche Events auch in Berlin, Hamburg oder Dresden organisieren, geben wenige Wochen vor dem Start des diesjährigen winterlichen Lichterglanzes das Programm bekannt und versprechen „zahlreiche Fotomomente“. So geht es etwa an leuchtenden Schneekristallen, einem Eisbären auf Kufen und dem Spiegel der Eiskönigin vorbei, bevor die Besucher auf einen singenden Baum treffen. Der präsentiere sich wie eine „Pop-Diva“ und scheine mit seinen programmierten Lichtpunkten zu tanzen.

Icon Galerie 49 Bilder Der Christmas Garden ist am Freitag gestartet. Stimmungsvolle Beleuchtung lässt den Augsburger Zoo in weihnachtlicher Atmosphäre erstrahlen.

Es wird nicht der einzige Baum sein, der laut Veranstalter für eine Überraschung sorgen wird: Rund 400 Meter Lichterketten werden auch eine „Märchenbuche“ erstrahlen lassen. Wasser und Feuer sind Elemente, die ebenfalls ins Spiel gebracht werden. Beim weihnachtlichen Wassermärchen verfolgen die Besucher auf einer acht Meter hohen Wassernebelwand die Ankunft des Weihnachtsmannes. Ein feuerspeiender Drache werde als Feuerinstallation ebenfalls in Erscheinung treten.

Erstmals gibt es zwei Familientage mit besonderen Tickets und Programm

Nach der Hälfte des Rundgangs kann ein Stopp in der gleichnamigen Gastronomie eingelegt werden, bevor es weitergeht zu einem zum Leben erwachenden Baum und später zu der Kathedrale des Lichts, die in ihrem 24 Meter langen Tunnel tausende goldene Lichtpunkte bieten wird. Neu sind auch die magischen Wolken, bei denen die Gäste durch einen von bunten Wolken bedeckten Tunnel spazieren und die Installation interaktiv akustisch steuern können. Rudolph, das Rentier, ein strahlendes Elefantenbaby oder ein glitzernder Schneemann sind Motive, auf die sich vor allem die kleinen Gäste freuen können.

Zoo-Chefin Barbara Jantschke sagt über die Neuauflage: „Nach der erfolgreichen Erstveranstaltung im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, dass dieses Event auch in diesem Jahr wieder hier stattfindet.“ Der Aufwand ist im Vorfeld groß: Zehn Monate Vorbereitungszeit werden für den Christmas Garden benötigt. Allein drei Wochen dauert der Aufbau, bei dem 60 Kilometer Kabel für die Lichtinstallationen und zwölf Kilometer Kabel für die Tonanlagen verlegt werden.

Karten können bereits im Internet unter christmas-garden.de/augsburg sowie auf myticket.de gebucht werden. Erwachsene zahlen je nach Tag ab 19,50 Euro, Kinder ab 15 Euro. Erstmals finden am 4. und 11. Dezember besondere Familientage mit Familientickets und Aktionsprogrammen für Kinder statt. Daneben gibt es ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Senioren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen B).